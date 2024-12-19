مزارع "أُنْس" توسع زراعة الزهور الصالحة للأكل بالإمارات
مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الأطعمة الطازجة والمغذية، برزت الزهور الصالحة للأكل بسرعة كمكون مطلوب في اتجاهات الطهي، حيث تشتهر بنكهاتها الجريئة وألوانها الزاهية وفوائدها الصحية المذهلة.
وللاستجابة لهذا الطلب المتزايد، أعلنت مزارع أُنْس، رائدة الزراعة العمودية في دولة الإمارات منذ عام 2018 والتابعة لمجموعة "سبيديكس"، عن توسيع نطاق عمليات زراعة الزهور الصالحة للأكل مع إطلاق مجموعة الأزهار المختارة من أُنْس الجديدة (UNS Assorted Flowers).
هذه الزهور الصالحة للأكل غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. وبالإضافة إلى مظهرها الجذاب، فإنها تقدم أيضاً نكهات مميزة وفوائد صحية، مما يجعلها إضافة متعددة الاستخدامات لأي طبق. يقع مقر مزارع أُنْس في القوز بدبي، وتنعكس مهمة الشركة في الارتقاء بتجربة تناول الطعام من خلال المنتجات المزروعة محلياً من المزرعة إلى المائدة، والخالية من المواد الكيميائية، والتي يتم تسليمها في غضون 48 ساعة من الحصاد.
يؤكد مهلام مرتضى، المدير التنفيذي لشركة مزارع أُنْس، أن "زهورنا الصالحة للأكل هي احتفال حقيقي بالطبيعة. من خلال دمج الزهور الصالحة للأكل في وجباتك، يمكنك إضافة لون ونكهة، بالإضافة إلى تعزيز الفوائد في نظامك الغذائي اليومي".
تتميز أزهار تولسي من أُنْس باللون الأصفر وتمنح إحساساً بالحيوية، مما يجعلها خياراً مثالياً للأطباق الجريئة أو لمسة منعشة للكوكتيلات غير الكحولية. أما بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالحلاوة الخفيفة والألوان الزاهية، فإن أزهار البنفسج من أُنْس تُعد الخيار الأمثل. ولعشاق اللمسات الجريئة والعطرية، تُعتبر أزهار نبات القرنفل الصيني من أُنْس مثالية. ولإضافة لمسة منعشة، تقدم أزهار لسان الثور من أُنْس أزهاراً زرقاء على شكل نجمة بنكهة خفيفة من الخيار، مما يجعلها إضافة ممتازة للسلطات الخفيفة والتزيين.
تتضمن المجموعة أيضاً مجموعة متنوعة من الأزهار الأخرى مثل زهرة أليسون، برائحتها الناعمة الحلوة التي تكمل الوصفات اللذيذة والحلوة، وزهرة الآذريون، التي تقدم لوناً أصفراً زاهياً كلون الشمس ونكهة حارة. يضفي نبات الأكساليس نكهة حمضية لاذعة، مثالية لإضافة نكهة منعشة إلى أي طبق، بينما يضفي نبات الكبوسين نكهة حارة قوية، مما يجعله زينة مثالية للسلطات أو إضافة مثيرة لأي وصفة.
باعتبارها رائدة في مجال الزراعة المائية، تواصل مزارع أُنْس ريادتها في مجال الاستدامة، من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع مراحل عملياتها. بدءاً من تقليل استهلاك المياه وصولاً إلى استبعاد استخدام المبيدات الحشرية، تم تصميم تقنيات المزرعة لمواجهة تحديات الحياة الحضرية مع تعزيز الحفاظ على البيئة.
كما يلعب نموذج الزراعة الحضرية في مزارع أُنْس دوراً حاسماً في تشكيل أنظمة غذائية مستدامة مع استمرار نمو عدد سكان العالم. ويوضح مرتضى: "مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، لم تعد الزراعة الحضرية مجرد موجة، بل أصبحت ضرورة. من خلال زراعة المنتجات عالية الجودة بالقرب من المراكز الحضرية، يمكننا توفير طعام طازج أكثر، ودعم المجتمعات المحلية، والحد من البصمة الكربونية المرتبطة بالزراعة التقليدية".