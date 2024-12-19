مزارع "أُنْس" توسع زراعة الزهور الصالحة للأكل بالإمارات

تتميز أزهار تولسي من أُنْس باللون الأصفر وتمنح إحساساً بالحيوية، مما يجعلها خياراً مثالياً للأطباق الجريئة أو لمسة منعشة للكوكتيلات غير الكحولية. أما بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالحلاوة الخفيفة والألوان الزاهية، فإن أزهار البنفسج من أُنْس تُعد الخيار الأمثل. ولعشاق اللمسات الجريئة والعطرية، تُعتبر أزهار نبات القرنفل الصيني من أُنْس مثالية. ولإضافة لمسة منعشة، تقدم أزهار لسان الثور من أُنْس أزهاراً زرقاء على شكل نجمة بنكهة خفيفة من الخيار، مما يجعلها إضافة ممتازة للسلطات الخفيفة والتزيين.