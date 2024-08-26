مريم المنصوري.. أول إماراتية تفوز بجائزة الطهي الفرنسية

لا يساعد أبناء المنصوري إلا في أوقات فراغهم، لكنهم جميعاً لهم دور في عمليات المطعم. يساعد ابنها إيمان البالغ من العمر 19 عاماً في تطوير البحث والعلامة التجارية للمطعم عندما لا يكون مشغولاً، بينما يساعد ابنها عبد الله البالغ من العمر 16 عاماً في الموارد البشرية والمالية. وفي الوقت نفسه، يتبنى راشد، البالغ من العمر 13 عاماً نهجاً مختلفاً؛ فقد باع سبائك الذهب واستثمر في شراكة مع والديه. وبالنسبة لـ فاضل، البالغ من العمر 11 عاماً، عندما لا يكون مشغولاً بأعمال المدرسة فهو يساعد كنادل وباريستا مبتدئ، وفي سنه الصغيرة، يستعد بالفعل لإطلاق "Montauk Gala". أما هزاع، البالغ من العمر 9 سنوات، هو طاهٍ مبتدئ قام بالفعل بتعليم أكثر من 200 طفل كيفية صنع البيتزا.