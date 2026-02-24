مرونة إقليمية وسط ضجيج عالمي: مؤشر الإمارات قرب أعلى مستوياته

يعود الحذر بين المستثمرين للظهور في الأسواق العالمية. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التقلبات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتزايد عدم اليقين حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي’، تتجه الأسواق بشكل حاسم نحو الأصول الدفاعية. فقد تعززت أسعار النفط والذهب والدولار الأمريكي في وقت واحد — وهو توافق نادر يشير إلى بحث أساسي عن الأمان بدلاً من المخاطرة.

تقود أسواق الطاقة هذا التحول. فقد ارتفع سعر النفط الخام مرة أخرى فوق 65 دولارًا للبرميل، مدعومًا بالطلب الموسمي والمخاوف المتجددة بشأن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، يقترب الذهب والفضة من عتبات اختراق رئيسية — حوالي 5,100 و 80 على التوالي — مدفوعين بعمليات الشراء كملاذ آمن والانخفاضات قصيرة الأجل التي تستمر في جذب التدفقات. كما يضغط مؤشر الدولار الأمريكي على المقاومة الهيكلية، مما يعزز التحرك الأوسع نحو التمركز الذي يركز على الاستقرار.

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تخلق هذه الخلفية مزيجًا معقدًا من الفرص والحذر. عادةً ما تعزز أسعار النفط المرتفعة الفوائض المالية، وظروف السيولة، ومعنويات الاستثمار الإقليمية، مما يترجم غالبًا إلى خطوط أنابيب اكتتاب عام أولية أكثر حيوية ونشاط في أسواق رأس المال. ومع ذلك، فإن المشهد الحالي أكثر تعقيدًا. فالتقلبات الناجمة عن دورة التكنولوجيا العالمية، وتوقعات توقف مؤقت للاحتياطي الفيدرالي، والمخاوف المتجددة بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من عدم اليقين حتى مع بقاء الأساسيات الكلية للمنطقة’ قوية نسبيًا.

تعكس الأسهم العالمية هذا المزاج المختلط. فقد توقفت المؤشرات الأمريكية الرئيسية دون مستويات قياسية، مما أثار مخاوف من أن الأسواق قد تقترب من ذروة الأصول الخطرة. وفي الوقت نفسه، لا يزال مؤشر MSCI لدولة الإمارات العربية المتحدة’ يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في عقد من الزمان، مما يسلط الضوء على المرونة النسبية للمنطقة’ — ولكنه يشير أيضًا إلى أن بعض التوحيد قصير الأجل قد يكون مستحقًا قبل استئناف الزخم الصعودي على المدى الطويل.

“تتجه الأسواق نحو توازن دقيق،” تقول رزان هلال، محللة السوق، CMT في FOREX.com. “نحن’ نشهد هيمنة التدفقات الدفاعية عالميًا، ومع ذلك تظل الأساسيات الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة نسبيًا. هذا التباين يخلق فرصًا ومخاطر تقلبات قصيرة الأجل.”