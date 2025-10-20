مركز دبي المالي العالمي يحقق إنجازاً تاريخياً بتوسّع غير مسبوق

عززت دبي مكانتها كمركز مالي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 8 آلاف شركة، بما في ذلك أكثر من ألف كيان منظم تحت سلطة دبي للخدمات المالية.
يأتي هذا الإنجاز مع صعود دبي إلى المركز الحادي عشر في مؤشر المركز المالي العالمي، معززةً سمعتها كأكثر المراكز المالية مصداقيةً في المنطقة، وواحدةً من أفضل أربعة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية. وينعكس نمو مركز دبي المالي العالمي أيضًا في الطفرة الكبيرة في الأصول المصرفية المُدارة من المركز، والتي يبلغ مجموعها حاليًا حوالي 240 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 200% منذ عام 2015.
سلّط عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الضوء على دور المركز في قيادة أجندة دبي الاقتصادية (D33). وقال: "يُعدّ نجاح مركز دبي المالي العالمي معيارًا للمراكز المالية الناشئة. لقد أنشأنا بيئة أعمال تُمكّن الشركات من الريادة والنمو، قائمة على الابتكار والنزاهة والمعايير العالمية".
منذ تأسيسه عام ٢٠٠٤، تطور مركز دبي المالي العالمي ليصبح وجهةً جاذبةً للمؤسسات المالية العالمية والمبتكرين وشركات الخدمات المهنية.و يمزج نظامه البيئي بين الاستقرار القانوني والتنظيمي ومرونة الأعمال، بدعم من ثلاث هيئات مستقلة: سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على حجم المركز وتنوعه. وقال: "يعزز تجاوز عدد الشركات المسجلة 8000 شركة مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات. هذا العمق يُمكّننا من صياغة المشهد العالمي للخدمات المالية ودفع عجلة نمو دبي كمركز للابتكار التكنولوجي".
تشمل الكيانات الخاضعة لرقابة مركز دبي المالي العالمي 289 بنكًا وشركة مرخصة في أسواق رأس المال، من بينها 27 من أصل 29 بنكًا عالميًا ذو أهمية نظامية. ويواصل الإطار التنظيمي المتطور لسلطة دبي للخدمات المالية، القائم على القانون العام والمُقارن بالمعايير العالمية، استقطاب المؤسسات المالية التي تسعى إلى النمو والتواصل.
أشار مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلى أن "مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم أكثر من ألف كيان مُنظّم، يُعدّ المركز المالي الرائد في المنطقة. وتقصده الشركات للتواصل مع رأس المال العالمي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المتقدمة والناشئة".
كما سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أداءً قويًا، حيث تجاوزت قيمة الدعاوى المرفوعة 17.5 مليار درهم إماراتي حتى الآن هذا العام. وصرح سعادة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، بأن هذه الزيادة في الدعاوى ذات القيمة العالية تعكس الثقة المتزايدة بالإطار القانوني للمركز ودوره كجهة قضائية مفضلة لحل النزاعات التجارية المعقدة.