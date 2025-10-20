مركز دبي المالي العالمي يحقق إنجازاً تاريخياً بتوسّع غير مسبوق

يأتي هذا الإنجاز مع صعود دبي إلى المركز الحادي عشر في مؤشر المركز المالي العالمي، معززةً سمعتها كأكثر المراكز المالية مصداقيةً في المنطقة، وواحدةً من أفضل أربعة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية. وينعكس نمو مركز دبي المالي العالمي أيضًا في الطفرة الكبيرة في الأصول المصرفية المُدارة من المركز، والتي يبلغ مجموعها حاليًا حوالي 240 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 200% منذ عام 2015.