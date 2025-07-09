مدينة إكسبو دبي مركز عقاري رئيسي وسط ثقة المستثمرين العالميين المتزايدة

تكتسب مدينة إكسبو في دبي جاذبية متزايدة بين المستثمرين باعتبارها وجهة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب اهتماماً كبيراً من المشترين العالميين ــ وخاصة الأفراد ذوي الثروات العالية من ألمانيا وسويسرا.
بفضل التخطيط الثاقب والبنية التحتية المتينة والعوائد المجزية، حوّلت هذه المدينة الذكية المدعومة من الحكومة إلى وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، ممهدةً الطريق لازدهار طويل الأمد. وفي مؤشر على تنامي الثقة، بيعت ستة مبانٍ كاملة، وطوابق متعددة، وعشرات الوحدات السكنية المنفصلة في شهرين فقط، بقيادة شركة بروفيدنت إستيت.
يصف وليد ألوك، كبير مستشاري الاستثمار، والذي باع عدة مبانٍ كاملة في أقل من 40 يومًا، مدينة إكسبو بأنها "فرصة الاستثمار الأبرز في دبي اليوم". ويعزو هذا النمو إلى جاهزية البنية التحتية للمدينة وجهود الاستدامة المدعومة بالبيانات، والتي تلقى صدىً واسعًا لدى المستثمرين الأوروبيين ذوي الخبرة. يقول لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة بروفيدنت إستيت: "شهدنا خلال العامين الماضيين تدفقًا متزايدًا لرؤوس الأموال الأوروبية إلى دبي أكثر من أي وقت مضى. ويُظهر المستثمرون الناطقون بالألمانية، على وجه الخصوص، تفضيلًا واضحًا لرؤية مدينة إكسبو وأدائها طويل الأمد".
تُنوّع المكاتب العائلية والمؤسسات الاستثمارية من ألمانيا وسويسرا محافظها الاستثمارية بتحويل الأموال إلى هذه المنطقة الحضرية الذكية، واثقةً بإمكانياتها المُخطط لها بدقة ورؤيتها الواضحة. تُحدد خطة دبي الحضرية الشاملة 2040 مدينة إكسبو ركيزةً أساسيةً لتوسع المدينة. بفضل مراكز الأعمال المتكاملة، ومناطق الابتكار، والمناطق التعليمية، والمجمعات السكنية، صُممت المنطقة لدعم الحياة الحضرية المُستعدة للمستقبل.
بالنسبة للمستثمرين، يُمثل هذا فرصةً نادرةً للدخول مبكرًا في سوقٍ عالية النمو، مدعومةً باستراتيجيةٍ حكوميةٍ وتخطيطٍ عالمي المستوى. ويُسلّط خبراءٌ في هذا القطاع الضوء على تحوّل مدينة المعارض من مركزٍ عالميٍّ للمعارض إلى مركزٍ حضريٍّ مزدهرٍ متعدد الاستخدامات، باعتباره حافزًا رئيسيًا للطلب.
يقول مستشار من شركة بيترهومز: "لم تعد مدينة إكسبو مجرد موقع تاريخي، بل أصبحت مجتمعًا متطورًا يجذب العائلات والمهنيين والشركات على حد سواء". يُسهم هذا التحول في ازدهار نشاط العقارات السكنية والتجارية، مما يُهيئ بيئة خصبة لزيادة رأس المال.
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بارتفاع حجم المعاملات في مدينة إكسبو والمناطق المحيطة بها منذ بداية عام 2025. ويشير محللون في شركتي نايت فرانك وكور للعقارات إلى أن العقارات في هذه المنطقة تشهد بعضًا من أسرع معدلات ارتفاع الأسعار في دبي، حيث يتجاوز نمو الأسعار معدلات نمو العديد من الأحياء العريقة. كما أن عوائد الإيجار، وخاصةً للمنازل الذكية ووحدات المعيشة المستدامة، تتجاوز متوسطات المدينة، مما يعزز اهتمام المستثمرين.
لعبت التحسينات في البنية التحتية في مدينة إكسبو وما حولها دورًا محوريًا في هذا الزخم. يربط مترو دبي الآن المنطقة مباشرةً ببقية أنحاء المدينة، مدعومًا بالطرق السريعة الحديثة والمدارس ومتاجر التجزئة ومرافق الرعاية الصحية. هذا التسهيل في الوصول، إلى جانب تركيز مدينة إكسبو على العمارة الخضراء والتكامل الرقمي، يجعلها مثالية لأنماط الحياة الحضرية الحديثة.
تجذب مشاريع التطوير العقاري على المخطط في مدينة المعارض ثقةً قويةً من المستثمرين. بفضل موثوقية المطورين، وجداول التسليم المرحلية، والتقنيات الذكية المُدمجة في المخططات، يراهن المشترون على تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل. ووفقًا لبيانات القطاع، اختار أكثر من 60% من المشترين الجدد في مدينة المعارض هذا العام وحداتٍ على المخطط، مما يؤكد التوقعات المتفائلة بمستقبل المنطقة. وتُعدّ العقارات الفاخرة قطاعًا آخر يشهد نموًا في مدينة المعارض.
تشهد الفلل والشقق الفاخرة، التي تتميز بتكامل المنازل الذكية، وتصاميمها الموفرة للطاقة، وسهولة الوصول الحصري إلى المجمعات السكنية، إقبالاً كبيراً. وتشير توقعات أسعار أستيكو وسي بي آر إي إلى أن أسعار العقارات الفاخرة في مدينة إكسبو وما حولها قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعةً بقلة العرض والاهتمام العالمي المتواصل. بالنسبة للمستثمرين التجاريين، يُضيف تدفق الشركات التي تنتقل إلى مدينة إكسبو جاذبيةً إضافية. تختار الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا الخضراء، والمؤسسات التي تُركز على الابتكار، المنطقة لما تتميز به من منظومتها البيئية التي تُولي أهمية قصوى للاستدامة، وعلامتها التجارية العالمية المرموقة.
يُسبب هذا ضغطًا متزايدًا على الطلب على المساحات المكتبية ووحدات التجزئة، مع ارتفاع متوسط الإيجارات التجارية بشكل مطرد منذ بداية العام. ويستمر تأثير معرض إكسبو 2020 في التأثير على سوق العقارات في دبي، حيث تُعدّ مدينة إكسبو أبرز المستفيدين من هذه المكانة العالمية. وفي ظلّ ترسيخ دبي مكانتها كمركز للابتكار والاستدامة والتميز في الأعمال، تُمثّل مدينة إكسبو نموذجًا للتنمية الحضرية المُجهّزة للمستقبل، وفقًا لخبراء العقارات.
بفضل أساسياتها القوية ودعمها الحكومي وتقديرها العالمي المتزايد، تبرز مدينة إكسبو دبي كنموذج لمستقبل الحياة الحضرية في المنطقة، وفقاً لخبراء الصناعة.