مدينة إكسبو دبي مركز عقاري رئيسي وسط ثقة المستثمرين العالميين المتزايدة

تكتسب مدينة إكسبو في دبي جاذبية متزايدة بين المستثمرين باعتبارها وجهة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب اهتماماً كبيراً من المشترين العالميين ــ وخاصة الأفراد ذوي الثروات العالية من ألمانيا وسويسرا.

بفضل التخطيط الثاقب والبنية التحتية المتينة والعوائد المجزية، حوّلت هذه المدينة الذكية المدعومة من الحكومة إلى وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، ممهدةً الطريق لازدهار طويل الأمد. وفي مؤشر على تنامي الثقة، بيعت ستة مبانٍ كاملة، وطوابق متعددة، وعشرات الوحدات السكنية المنفصلة في شهرين فقط، بقيادة شركة بروفيدنت إستيت.

يصف وليد ألوك، كبير مستشاري الاستثمار، والذي باع عدة مبانٍ كاملة في أقل من 40 يومًا، مدينة إكسبو بأنها "فرصة الاستثمار الأبرز في دبي اليوم". ويعزو هذا النمو إلى جاهزية البنية التحتية للمدينة وجهود الاستدامة المدعومة بالبيانات، والتي تلقى صدىً واسعًا لدى المستثمرين الأوروبيين ذوي الخبرة. يقول لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة بروفيدنت إستيت: "شهدنا خلال العامين الماضيين تدفقًا متزايدًا لرؤوس الأموال الأوروبية إلى دبي أكثر من أي وقت مضى. ويُظهر المستثمرون الناطقون بالألمانية، على وجه الخصوص، تفضيلًا واضحًا لرؤية مدينة إكسبو وأدائها طويل الأمد".