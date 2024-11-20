"مدن" و"حسن علام" تعززان مشاريع البناء في مصر
أعلنت "مدن القابضة" عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة "حسن علام القابضة" بهدف بحث فرص التعاون في مشاريع بناء واسعة النطاق في مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في قطاع البناء، وذلك في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة، ومعالجة المياه والصرف الصحي.
وأكد جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة "مدن القابضة": "تُعدّ هذه الاتفاقية خطوة هامة في مسيرة توسّعنا في السوق المصرية، وتبرهن على التزامنا بتعزيز فرص الشراكة في مشروع "رأس الحكمة" الذي يشكّل محركاً أساسياً لنموّنا وتنوّع أعمالنا، ويُعزّز مكانتنا الرائدة في القطاع من خلال وضع معايير جديدة للتميز."
وفي إطار تعزيز التعاون، ستبحث الشركتان سُبل التعاون في مجال المرافق والبنية التحتية، وتحديداً توفير حلول الطاقة المرنة والمستدامة، ومعالجة المياه، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يضمن النجاح التشغيلي للمشروع على المدى الطويل.
وأعرب حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "حسن علام القابضة"، عن فخره بالشراكة مع "مدن القابضة"، قائلاً: "نجمع في هذه الشراكة بين خبراتنا الواسعة في مجال البناء ومشاريع "مدن" الطموحة. ويمهد تعاوننا في مشروع "رأس الحكمة" الطريق لتقديم مشاريع عالمية المستوى، مع تعزيز التطلعات الحضرية والاقتصادية للمنطقة. نحن ملتزمون معاً باغتنام الفرص التي تساهم في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة. ونثمّن هذه الشراكة ونتطلع إلى نجاحها في قيادة مشاريع مؤثرة".
وأضاف "بيل أوريجان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "ستضيف هذه الشراكة بُعداً جديداً إلى شراكاتنا القائمة في مشروع رأس الحكمة، وستعزز قدرتنا على توفير مجتمعات نابضة بالحياة، مما يخلق تأثيراً إيجابياً فورياً وقيمة مستدامة لسكان "مدن" وزوارها."
كما أن هناك مجال آخر للتعاون يتمثل في مجال البناء والتنفيذ، حيث يمكن لشركة "حسن علام القابضة" أن تقدم حلول بناء جاهزة مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة لمشاريع "مدن".