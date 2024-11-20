"مدن" و"حسن علام" تعززان مشاريع البناء في مصر

وأعرب حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "حسن علام القابضة"، عن فخره بالشراكة مع "مدن القابضة"، قائلاً: "نجمع في هذه الشراكة بين خبراتنا الواسعة في مجال البناء ومشاريع "مدن" الطموحة. ويمهد تعاوننا في مشروع "رأس الحكمة" الطريق لتقديم مشاريع عالمية المستوى، مع تعزيز التطلعات الحضرية والاقتصادية للمنطقة. نحن ملتزمون معاً باغتنام الفرص التي تساهم في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة. ونثمّن هذه الشراكة ونتطلع إلى نجاحها في قيادة مشاريع مؤثرة".