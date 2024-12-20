"مدن القابضة" توسع محفظتها العقارية الفاخرة بشراء "لا زاجاليتا" في إسبانيا

تحتوي "لا زاجاليتا" على ما يقرب من 2.7 مليون متر مربع من الأرض، مما يوفر لشركة مودون القابضة فرصة تطوير قوية لوحدات سكنية فاخرة في قلب كوستا ديل سول. كما تشمل الصفقة قطعة أرض فندقية ستقدم عرض ضيافة استثنائي، بالإضافة إلى إدارة العقار وأكثر من 300 منزل تم بناؤها بالفعل. سيساهم استحواذ مودون القابضة في تسريع التطوير المتبقي للمشروع مع الحفاظ على إرثه وحصريته والبيئات الطبيعية المحيطة. علاوة على ذلك، تتضمن الصفقة تطوير مشروع "ماجارامبوز" الذي كانت قد خططت له "لا زاجاليتا"، والمعروف تاريخياً باسم "فالديراما الثاني"، ضمن خطة تطوير "كاستيلار" المجاورة لسوتوغراندي. يشمل ذلك مجموعة من الأراضي بمساحة 2.2 مليون متر مربع (بما في ذلك المناطق الخضراء المحمية) التي يجري تحضيرها للتطوير.