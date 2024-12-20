"مدن القابضة" توسع محفظتها العقارية الفاخرة بشراء "لا زاجاليتا" في إسبانيا
أعلنت شركة مُدن القابضة، الشركة الاستثمارية القابضة ومقرُّها أبوظبي، يوم الخميس، عن استكمالها لاستراتيجيتها الاستثمارية والتوسعية الدولية، واستحواذها على 100% من أسهم شركة "لا زاجاليتا إس إل"، مالكة مجمع "لا زاجاليتا" السكني المرموق في "كوستا ديل سول" بإسبانيا، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً لدخول مُدن القابضة إلى سوق العقارات الفاخرة في أوروبا.
يقع مشروع "لا زاجاليتا" السكني الفاخر في قلب كوستا ديل سول، على تلال بيناهافيس وعلى بعد 20 دقيقة من مدينة ماربيا التاريخية. يضم العقار الخاص المغلق ما يقرب من 900 هكتار من الأراضي في بيناهافيس، مع أكثر من 400 فيلا فاخرة وقطعة أرض، وملعبين خاصين للغولف، وناديين للغولف يشملان مطاعم راقية، ومركزاً للفروسية، ومهبط طائرات هليكوبتر خاص، ومرافق راحة رياضية توفر أسلوب حياة آمن وخاص وحصري بالقرب من مدينة ماربيا. يوفر العقار أيضاً لسكانه إمكانية الوصول إلى الحياة البرية الواسعة، والمناطق الخضراء للمشي لمسافات طويلة وإطلالات لا مثيل لها على البحر الأبيض المتوسط، وجبل طارق، وجبال الأندلس مع إمكانية رؤية الساحل الشمالي للمغرب بوضوح.
تحتوي "لا زاجاليتا" على ما يقرب من 2.7 مليون متر مربع من الأرض، مما يوفر لشركة مودون القابضة فرصة تطوير قوية لوحدات سكنية فاخرة في قلب كوستا ديل سول. كما تشمل الصفقة قطعة أرض فندقية ستقدم عرض ضيافة استثنائي، بالإضافة إلى إدارة العقار وأكثر من 300 منزل تم بناؤها بالفعل. سيساهم استحواذ مودون القابضة في تسريع التطوير المتبقي للمشروع مع الحفاظ على إرثه وحصريته والبيئات الطبيعية المحيطة. علاوة على ذلك، تتضمن الصفقة تطوير مشروع "ماجارامبوز" الذي كانت قد خططت له "لا زاجاليتا"، والمعروف تاريخياً باسم "فالديراما الثاني"، ضمن خطة تطوير "كاستيلار" المجاورة لسوتوغراندي. يشمل ذلك مجموعة من الأراضي بمساحة 2.2 مليون متر مربع (بما في ذلك المناطق الخضراء المحمية) التي يجري تحضيرها للتطوير.
وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة: "يمثل الاستحواذ على لا زاجاليتا إنجازاً مهماً في استراتيجية مدن القابضة الرامية إلى تحقيق النمو على المستوى الدولي، ودعم رؤيتنا لتطوير إمكانيات جديدة لحياة فاخرة على نطاق واسع. يعد لا زاجاليتا من بين أكثر المجتمعات الخاصة شهرة وتميزاً في العالم، ويشكل إضافة رائعة إلى محفظة مدن القابضة. ويضع هذا الاستحواذ معياراً للتوسع المستقبلي يتماشى تماماً مع طموحات مدن القابضة لتجاوز التوقعات باستمرار، ويجلب إمكانات وقدرات جديدة لاستراتيجيتنا العقارية الدولية".
وأضاف بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "بفضل سمعتها الراسخة في التصميم المتميز ووسائل الترفيه المتنوعة ووسائل الراحة الفاخرة والرعاية الدقيقة للبيئة الطبيعية، توفر لا زاجاليتا موقعاً يضمن الفخامة والخصوصية والأمان تماماً. إن القدرة على مواصلة إرث لا زاجاليتا، وتوسيعه عبر تطوير ماجارامبوز، المعروف تاريخياً باسم الخطة الرئيسية فالديراما 2، وإمكانية توسيع علامة لا زاجاليتا التجارية دولياً، ستكون جزءاً رئيسياً من استراتيجية مودون القابضة لهذا الاستحواذ. نحن فخورون بالترحيب بـ لا زاجاليتا في محفظتنا، كجزء من توسعنا الاستراتيجي في واحدة من أكثر أسواق العقارات الفاخرة المرغوبة في أوروبا".
وقال إجناسيو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة لا زاجاليتا: "يعتمد نجاحنا على التزامنا المطلق بالجودة في كل جانب من جوانب المجتمع، والذي نعتقد أنه يوفر لسكاننا تجربة معيشة فاخرة وآمنة لا مثيل لها. إن الحجم الإضافي الذي يأتي مع استثمار مودون القابضة سيسمح لشركة لا زاجاليتا بتحقيق المرحلة التالية من رؤيتها، واستكشاف الإمكانات الكاملة لعلامة لا زاجاليتا التجارية وخبرتها، ونحن نتطلع إلى الرحلة القادمة بالكثير من الحماس".