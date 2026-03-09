مخاوف "أزمة طويلة الأمد" تدفع النفط نحو 120 دولاراً وسط غليان إقليمي

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب تبادل عسكري مكثف في جميع أنحاء المنطقة. ضربت إسرائيل منشأة تخزين وقود رئيسية بالقرب من طهران، بينما شنت إيران موجة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت البنية التحتية الإقليمية والمصالح الأمريكية. وقد أدت تقارير عن ضربة بطائرة مسيرة ألحقت أضرارًا بمحطة تحلية مياه في البحرين، وهجمات صاروخية على إسرائيل، وهجوم إيراني مضاد مميت على القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية إلى تصاعد المخاوف من احتمال انتشار الصراع عبر الخليج.