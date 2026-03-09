مخاوف "أزمة طويلة الأمد" تدفع النفط نحو 120 دولاراً وسط غليان إقليمي

تشهد أسواق النفط العالمية أحد أشد الارتفاعات في السنوات الأخيرة، حيث يرسل الصراع المتصاعد الذي يشمل إيران موجات صادمة عبر أسواق الطاقة ويثير مخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات في الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر أهمية في إنتاج النفط في العالم.
ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنحو 30 بالمائة منذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، مما دفع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022. صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 117.50 دولارًا، بزيادة تقارب 29 بالمائة، بينما ارتفع خام برنت إلى حوالي 117.70 دولارًا، محققًا مكاسب تقارب 27 بالمائة مع قيام المتداولين بتسعير المخاطر المتزايدة لاضطرابات الإمدادات.
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب تبادل عسكري مكثف في جميع أنحاء المنطقة. ضربت إسرائيل منشأة تخزين وقود رئيسية بالقرب من طهران، بينما شنت إيران موجة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت البنية التحتية الإقليمية والمصالح الأمريكية. وقد أدت تقارير عن ضربة بطائرة مسيرة ألحقت أضرارًا بمحطة تحلية مياه في البحرين، وهجمات صاروخية على إسرائيل، وهجوم إيراني مضاد مميت على القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية إلى تصاعد المخاوف من احتمال انتشار الصراع عبر الخليج.
يقول محللو الطاقة إن الارتفاع الحاد يعكس القلق المتزايد بشأن أمن تدفقات الطاقة من الخليج العربي، الذي يمثل ما يقرب من ثلث صادرات النفط الخام المنقولة بحراً في العالم. وتضم المنطقة العديد من أكبر منتجي النفط في العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت.
يعد مضيق هرمز مصدر قلق خاص للأسواق - وهو الممر البحري الضيق بين إيران وعمان الذي يمر عبره حوالي 20 بالمائة من إمدادات النفط العالمية، أو ما يقرب من 20 مليون برميل يوميًا. وحتى الاضطرابات المؤقتة في حركة ناقلات النفط عبر المضيق يمكن أن تؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وترفع الأسعار بشكل حاد.
“إذا تم إغلاق مضيق هرمز أو تعطيله بشكل كبير، فقد ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما يزيد عن 150 دولارًا للبرميل،” قال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول في شركة ريستاد إنرجي للاستشارات في مجال الطاقة. “السوق يسعر بالفعل علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة.”
يحذر محللو جولدمان ساكس أيضًا من أن الصراع قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير إذا طال أمد الأزمة. وفي مذكرة بحثية حديثة، قال البنك إن اضطرابًا طويل الأمد في صادرات الخليج قد يرفع خام برنت نحو 130 دولارًا للبرميل، خاصة إذا تأثر الإنتاج الإيراني أو طرق الشحن بشكل كبير.
تقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط يبلغ حاليًا أكثر من 103 ملايين برميل يوميًا، مما يترك قدرة إنتاج احتياطية محدودة نسبيًا لتخفيف صدمة إمدادات كبيرة.
تمتلك أوبك+، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، من الناحية الفنية طاقة إنتاج احتياطية تبلغ عدة ملايين برميل يوميًا، ولكن قد يكون من الصعب جلب إمدادات إضافية إلى السوق بسرعة إذا تعرضت طرق النقل عبر الخليج للخطر.
“الأسواق لا تتفاعل فقط مع الاضطرابات الحالية ولكن أيضًا مع خطر تصاعد هذا الصراع واستمراره لفترة أطول مما كان متوقعًا،” قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندانا إنسايتس للاستشارات في مجال الطاقة ومقرها سنغافورة. “إذا انتشرت الحرب أو تعرضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز للتهديد، فإن مخاطر ارتفاع أسعار النفط تصبح كبيرة للغاية.”
يمتد تأثير الارتفاع بالفعل عبر الأسواق العالمية. تدفع أسعار النفط الخام المرتفعة تكاليف الوقود والنقل إلى الأعلى، مما يثير مخاوف جديدة بشأن التضخم في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الاقتصادات الكبرى في الاستقرار بعد سنوات من ضغوط الأسعار المرتفعة.
بالنسبة للدول المصدرة للطاقة في الخليج، ومع ذلك، يمكن أن يحقق هذا الارتفاع مكاسب غير متوقعة مؤقتة. تستفيد دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من إيرادات النفط المرتفعة، على الرغم من أن عدم الاستقرار المطول في المنطقة يمكن أن يؤثر أيضًا على الاستثمار والسياحة والشحن.
يراقب تجار الطاقة الآن عن كثب ما إذا كانت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ستظل دون انقطاع في الأيام المقبلة. حتى الهجمات المحدودة على ممرات الشحن أو البنية التحتية النفطية يمكن أن تزيد من حدة الارتفاع.
يحذر بعض المحللين من أنه إذا تحول الصراع إلى حرب إقليمية طويلة الأمد تشمل قوى كبرى، فقد يدخل النفط فترة طويلة من التقلبات الشديدة. تُظهر السوابق التاريخية مثل حظر النفط العربي عام 1973 وحرب الخليج عام 1990 أن الصدمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يمكن أن تحول أسواق الطاقة العالمية بسرعة.
“مع هذا المستوى المرتفع من التوترات، من المرجح أن يظل سوق النفط حساسًا للغاية لكل تطور عسكري،” قال محللون في شركة وود ماكنزي الاستشارية. “صراع طويل الأمد يمكن أن يبقي أسعار النفط الخام مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل لفترة طويلة.”