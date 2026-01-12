أعمال

محمد بن راشد: 917 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 2025

الإمارة تسبق استراتيجيتها لعام 2033 وتؤكد ريادتها كوجهة عالمية للاستثمار.
سوبريتا بلاسوبرامانيان
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي، أن الإمارة حققت 917 مليار درهم في التصرفات العقارية لعام 2025.

وأشار سموه إلى أن استراتيجية دبي الأصلية، التي وُضعت "قبل عدة سنوات"، حددت هدفاً للوصول إلى تريليون درهم في المعاملات العقارية بحلول عام 2033، وبذلك يكون الرقم الحالي قد تجاوز التوقعات.

وعبّر سموه عن شكره للعالم والمستثمرين على ثقتهم في دبي، قائلاً: "نعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضعوا ثقتهم في اقتصادنا الوطني"، مضيفاً أننا في دولة الإمارات "نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول".

أظهر تقرير في وقت سابق أن القطاع العقاري في دبي اختتم عام 2025 بذكروة تاريخية؛ حيث تم تسجيل 215,700 عملية بيع عقارية غير مسبوقة، ومثل هذا الرقم السنوي القياسي نمواً بنسبة 18.7% في حجم المعاملات وقفزة بنسبة 30.9% في قيمة المبيعات مقارنة بعام 2024.

