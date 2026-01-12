محمد بن راشد: 917 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 2025

وأشار سموه إلى أن استراتيجية دبي الأصلية، التي وُضعت "قبل عدة سنوات"، حددت هدفاً للوصول إلى تريليون درهم في المعاملات العقارية بحلول عام 2033، وبذلك يكون الرقم الحالي قد تجاوز التوقعات.