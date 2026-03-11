محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم "السكن المشترك" في دبي

أصدرصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم الأربعاء، قانوناً جديداً ينظم إدارة وإشغال السكن المشترك في الإمارة.

وأعلن سموه، عن اللائحة التي تهدف إلى حماية السكان وملاك العقارات مع ضمان ظروف معيشية آمنة وصحية.

يحدد القانون قواعد واضحة لترتيبات السكن المشترك، تشمل إجراءات لمنع الاكتظاظ، ومكافحة السكن العشوائي، والتصدي لمخالفات لوائح البناء واستخدامات الأراضي. كما يعزز الممارسات الإيجارية العادلة ويدعم استقرار ومظهر سوق العقارات في دبي.

أكدت السلطات أن القانون يهدف إلى توفير إطار متوازن يحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على جودة وسلامة المباني السكنية.

أهداف القانون:

تنظيم إدارة وإشغال وحدات السكن المشترك في دبي.

تعزيز معايير السكن المشترك وضمان بيئات معيشية ملائمة لجميع فئات المجتمع.

الحد من التكدس السكاني في المناطق والأحياء السكنية.

معالجة المخالفات المتعلقة بالبناء واستخدامات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات المعمول بها في دبي.

تتولى بلدية دبي الإشراف على السكن المشترك في الإمارة، بينما تدير دائرة الأراضي والأملاك السجل الإلكتروني للسكن المشترك وربطه بالمنصة الرقمية الموحدة لبلدية دبي.