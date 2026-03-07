"محمد العبار: لا قلق على عقارات دبي.. نحن هنا لنبقى والطلب الحقيقي يتحدى الصراعات

سوق العقارات في دبي ليس لديه ما يخشاه وسط الصراع الإقليمي المستمر. هذا ما قاله قطب العقارات الإماراتي محمد العبار، الذي أكد أنه لا يشعر بأي قلق بشأن مستقبل سوق العقارات في دبي، حتى مع توقع وصول موجة من العرض الجديد في عامي 2026 و 2027.

"نحن لسنا هنا على المدى القصير. نحن هنا لفترة طويلة جداً لممارسة الأعمال التجارية،" قال العبار، الرئيس التنفيذي ومؤسس إعمار العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في العالم.

في مقابلة حديثة مع CNBC، أشار إلى أن العرض القادم هو سمة طبيعية لسوق مبني على طموحات تمتد لعقود بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل. وبينما أقر بإمكانية حدوث فترة تهدئة قصيرة، كان متأكداً تماماً من عدم وجود مشاكل لسوق العقارات في المستقبل.

لا يوجد بائع يقدم خصومات

لتوضيح الثقة في السوق، شارك العبار حكاية شخصية. وهو يبحث حالياً عن شقة مطلة على البحر لاستخدامه الخاص، لاحظ أنه بعد يومين من البحث، لم يكن هناك بائع واحد مستعداً لتقديم خصم. “لا أحد يريد التزحزح. لا أحد يريد تقديم خصم،” قال. “هذا هو الوضع الحقيقي.” وقال إنها إشارة هادئة ولكنها قوية لمكانة الشعور على أرض الواقع.

وأشار العبار أيضاً إلى سمة هيكلية تميز دبي عن أسواق العقارات العالمية الأخرى — قطاعها العقاري لا يعتمد على الاقتراض المصرفي. الإقراض للمشترين مقيد بشدة، مما يعني أن السوق معزول عن أنواع الانهيارات المدفوعة بالائتمان التي شوهدت في أماكن أخرى. “أعمالنا العقارية لا تعتمد على الاقتراض المصرفي. الاقتراض المصرفي مقيد جداً في هذا السوق،” قال، مضيفاً أنه بينما قد تشهد ثقة المستهلك تراجعاً مؤقتاً، فإن بيئة السياسات في الإمارات لديها سجل حافل في استعادتها بسرعة.

وفيما يتعلق بالسؤال الأوسع حول عدم اليقين الجيوسياسي وسمعة دبي كملجأ للثروات العالمية، كان العبار واثقًا بنفس القدر. وقال إن المستثمرين الذين يدرسون مسار سياسة الإمارات على مر السنين والعقود سيجدون باستمرار نفس الصفات: الاتساق، والاستدامة، والحكمة، والاستقرار. وقال: “دولة مثل هذه، بكل هذه المبادئ والقيادة المستقرة والأمان، أظهرت أنها تستطيع أن تحقق ذلك.”

خص العبار قيادة الإمارات بإعجاب خاص وقدرتها على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وبينما أقر بأنه ليس مطلعًا على الشؤون العسكرية، قال إنه تأثر حقًا بالقدرات التي أظهرتها البلاد وأن المستثمرين الجادين يدركون ما يعنيه ذلك. وقال: “الأشخاص ذوو رؤوس الأموال الحقيقية يفهمون هذا، ويقدرون هذا، وسوف يضاعفون استثماراتهم.”

تأتي تصريحاته في الوقت الذي أشار فيه خبراء صناعة العقارات إلى أن دبي تحدت التوترات الإقليمية مع استمرار إبرام صفقات بقيمة 100 مليون دولار.