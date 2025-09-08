محطة وقود تريستار تبدأ عملها بالكامل في أوغندا

بدأت مزرعة الوقود وخزان الوقود في محطة الشحن عملياتهما مطلع عام ٢٠٢٥ بعد توقيع اتفاقية بين مجموعة تريستار وهيئة الطيران المدني الأوغندية (UCAA) لمدة ٢٥ عامًا بنظام البناء والتشغيل والنقل (BOT). صُممت منشأة تريستار وفقًا لمعايير JIG وEI وIATA، وتبلغ سعتها التخزينية ١٢ مليون لتر، بينما يجري حاليًا إنشاء خزان إضافي بسعة ٤ ملايين لتر، مما يرفع إجمالي سعة التخزين إلى ١٦ مليون لتر. وهي مجهزة بأحدث المرافق، بما في ذلك أنظمة تحكم SCADA تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام كشف تسربات خزان الوقود.