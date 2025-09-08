محطة وقود تريستار تبدأ عملها بالكامل في أوغندا

نجح فريق "ترايستار" في أوغندا بتشغيل خط وقود الطائرات (Fuel Hydrant) في مبنى الركاب بمطار عنتيبي الدولي. ويمثل ذلك تغطية شاملة من جانب "ترايستار" لكامل المطار بوصفها مشغلاً مفتوح الوصول لمزارع الوقود لجميع شركات تسويق النفط (OMCs)، من خلال منشأة التخزين الجديدة ونظام خطوط أنابيب الوقود.
بدأت مزرعة الوقود وخزان الوقود في محطة الشحن عملياتهما مطلع عام ٢٠٢٥ بعد توقيع اتفاقية بين مجموعة تريستار وهيئة الطيران المدني الأوغندية (UCAA) لمدة ٢٥ عامًا بنظام البناء والتشغيل والنقل (BOT). صُممت منشأة تريستار وفقًا لمعايير JIG وEI وIATA، وتبلغ سعتها التخزينية ١٢ مليون لتر، بينما يجري حاليًا إنشاء خزان إضافي بسعة ٤ ملايين لتر، مما يرفع إجمالي سعة التخزين إلى ١٦ مليون لتر. وهي مجهزة بأحدث المرافق، بما في ذلك أنظمة تحكم SCADA تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام كشف تسربات خزان الوقود.
صرح أنيل باري، المدير العام لشؤون الوقود في شركة تريستار: "نحن سعداء بانتهاء المشروع وبدء تشغيله بالكامل لجميع مراكز إدارة العمليات في المطار. مع تشغيل المزيد من منصات الوقود في المطار، نضمن سرعة وكفاءة عمليات تسليم الطائرات. كما سيقلل هذا من ازدحام صهاريج الوقود على المدرج لضمان عمليات أكثر أمانًا. لدي ثقة كبيرة بأعضاء فريقنا الميدانيين، المدربين والمؤهلين تدريبًا كاملاً لضمان رضا العملاء من خلال عمليات سلسة، ولتوفير وقود عالي الجودة بأمان وفي الوقت المناسب لجميع شركات الطيران المعنية."
وأضاف يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار: "إنه يومٌ مميزٌ لتريستار، سيعزز مكانتنا كشريكٍ مفضل لعملائنا في قطاع الطيران في أفريقيا. هدفنا هو مواصلة تعزيز حضورنا في أفريقيا من خلال بناء بنيةٍ تحتيةٍ داعمةٍ للوقود تُحفّز النشاط الاقتصادي، مع خدماتٍ رائدةٍ تُمكّن من نقل البضائع والخدمات بسرعةٍ وأمانٍ وسهولةٍ عبر القارة."