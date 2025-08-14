مجلس الأعمال الباكستاني في دبي يكشف عن خطته الاستراتيجية لدعم رجال الأعمال في الإمارات

قال شبير ميرشانت، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني في دبي، إن المجلس يلعب دوراً هاماً في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر منصة موثوقة للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون بين رواد الأعمال والمهنيين.

في مقابلة حصرية عشية يوم استقلال باكستان، قال ميرشانت إن مجلس الأعمال الباكستاني في دبي يربط أعضائه بالشركاء المحتملين والمستثمرين وصناع القرار الرئيسيين من خلال فعاليات وندوات ومنتديات أعمال منتظمة. كما يدافع المجلس عن حقوق أعضائه، ويمثل همومهم ومصالحهم لدى السلطات المحلية وغرف الأعمال.

قال ميرشانت لصحيفة "خليج تايمز": "يقدم المجلس إرشادات قيّمة حول تأسيس الشركات، واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستراتيجيات دخول السوق، وخاصةً للقادمين الجدد. كما يعمل المجلس بنشاط على تعزيز التجارة الثنائية بين باكستان والإمارات العربية المتحدة، وتشجيع المشاريع المشتركة والوفود التجارية".

وأضاف: "من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع النمو المهني، وتعزيز صورة باكستان الإيجابية، يعمل المجلس كجسر بين مجتمع الأعمال الباكستاني في الخارج وسوق الإمارات العربية المتحدة الأوسع. ويواصل جهوده لتعزيز حضور الشركات الباكستانية في المنطقة ومصداقيتها وفرصها".

الرؤية الاستراتيجية

بصفتي رئيسًا لمجلس الأعمال الباكستاني - دبي، تُركز رؤيتي الاستراتيجية على بناء جسور متينة وفعّالة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة لتعزيز التجارة والاستثمار. ويشمل ذلك خلق فرص أكثر تنظيمًا للتعاون بين الشركات من خلال الوفود التجارية، والمنتديات المتخصصة، والمعارض المشتركة، وفقًا لميرشانت.

نهدف إلى تعزيز القطاعات التي تتمتع فيها باكستان بميزة تنافسية - مثل المنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والقوى العاملة الماهرة - مع تشجيع الاستثمار الإماراتي في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والسياحة في باكستان. يُعدّ تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في الإمارات، والمناطق الحرة، وغرف التجارة، أمرًا أساسيًا لتسهيل دخول السوق وتعزيز فهم أعضائنا للأنظمة.

وقال "لقد وقعنا أيضًا مذكرات تفاهم مع مختلف غرف التجارة في باكستان لتسهيل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والدعم المتبادل لتوسيع الأعمال".

أكد ميرشانت حرص مجلس الأعمال الصيني - دبي على تحديث الممارسات التجارية من خلال تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، ودعم تبني حلول الأعمال الذكية. وأضاف: "من خلال الشراكات والتدريب والوصول إلى رؤى السوق، نساعد الأعضاء على الحفاظ على قدرتهم التنافسية ومواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية".

ردًا على سؤال، قال إن مركز الأعمال الباكستاني في دبي ملتزم بتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الإرشاد وفرص التواصل والوصول إلى معلومات السوق ذات الصلة. وأضاف: "ننظم ورش عمل ودورات تدريبية ومنتديات أعمال مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال الناشئين. ومن خلال ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمستثمرين والمستشارين والشركاء المحتملين، نساعدها على التوسع واستكشاف الفرص العابرة للحدود. كما نتعاون مع غرف التجارة والمناطق الحرة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين باكستان والإمارات العربية المتحدة".

ميرشانت، الخبير المخضرم في هذا المجال، واضح بشأن رؤيته لتعزيز مكانة مجلس الأعمال الباكستاني في دبي كمنصة موثوقة لرجال الأعمال الباكستانيين، وتعزيز دورهم في تنمية اقتصاد البلاد من خلال ربطهم بالشركات والمستثمرين العالميين. وأضاف: "نعطي الأولوية لحملات التوعية الموجهة، وفعاليات التواصل التي تركز على قطاعات محددة، والتعاون مع المنظمات المجتمعية لتوسيع عضوية مجلس الأعمال الباكستاني في دبي. ومن خلال عرض قصص النجاح ومزايا الانضمام إلى المجلس، نهدف إلى استقطاب المزيد من المهنيين ورواد الأعمال.

وأضاف "إننا نطلق أيضًا مبادرات لإشراك الشباب والجيل الثاني من الباكستانيين، وتشجيع مشاركتهم الفعالة في الأعمال والتجارة".

ولتعزيز الاتصال العالمي بشكل أكبر، قال ميرشانت إن بنك PBC-Dubai سيطلق تطبيقًا مخصصًا للهواتف المحمولة في سبتمبر/أيلول والذي سيشتمل على أدوات لربط الشركات الباكستانية في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، صُمم موقعنا الإلكتروني المُجدد حديثًا لهيئة الاستثمار الباكستانية للوصول إلى جمهور أوسع، وليكون منصة أكثر فعالية للتواصل والمشاركة وترويج الأعمال. وتُعد هذه المبادرات جزءًا من رؤيتنا الأوسع لحشد جهود الجالية الباكستانية في الخارج كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتعاون الثنائي.