مجلس الأعمال الباكستاني في دبي يكشف عن خطته الاستراتيجية لدعم رجال الأعمال في الإمارات

قال شبير ميرشانت، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني في دبي، إن المجلس يلعب دوراً هاماً في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر منصة موثوقة للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون بين رواد الأعمال والمهنيين.
في مقابلة حصرية عشية يوم استقلال باكستان، قال ميرشانت إن مجلس الأعمال الباكستاني في دبي يربط أعضائه بالشركاء المحتملين والمستثمرين وصناع القرار الرئيسيين من خلال فعاليات وندوات ومنتديات أعمال منتظمة. كما يدافع المجلس عن حقوق أعضائه، ويمثل همومهم ومصالحهم لدى السلطات المحلية وغرف الأعمال.
قال ميرشانت لصحيفة "خليج تايمز": "يقدم المجلس إرشادات قيّمة حول تأسيس الشركات، واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستراتيجيات دخول السوق، وخاصةً للقادمين الجدد. كما يعمل المجلس بنشاط على تعزيز التجارة الثنائية بين باكستان والإمارات العربية المتحدة، وتشجيع المشاريع المشتركة والوفود التجارية".
وأضاف: "من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع النمو المهني، وتعزيز صورة باكستان الإيجابية، يعمل المجلس كجسر بين مجتمع الأعمال الباكستاني في الخارج وسوق الإمارات العربية المتحدة الأوسع. ويواصل جهوده لتعزيز حضور الشركات الباكستانية في المنطقة ومصداقيتها وفرصها".
الرؤية الاستراتيجية
بصفتي رئيسًا لمجلس الأعمال الباكستاني - دبي، تُركز رؤيتي الاستراتيجية على بناء جسور متينة وفعّالة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة لتعزيز التجارة والاستثمار. ويشمل ذلك خلق فرص أكثر تنظيمًا للتعاون بين الشركات من خلال الوفود التجارية، والمنتديات المتخصصة، والمعارض المشتركة، وفقًا لميرشانت.
نهدف إلى تعزيز القطاعات التي تتمتع فيها باكستان بميزة تنافسية - مثل المنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والقوى العاملة الماهرة - مع تشجيع الاستثمار الإماراتي في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والسياحة في باكستان. يُعدّ تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في الإمارات، والمناطق الحرة، وغرف التجارة، أمرًا أساسيًا لتسهيل دخول السوق وتعزيز فهم أعضائنا للأنظمة.
وقال "لقد وقعنا أيضًا مذكرات تفاهم مع مختلف غرف التجارة في باكستان لتسهيل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والدعم المتبادل لتوسيع الأعمال".
أكد ميرشانت حرص مجلس الأعمال الصيني - دبي على تحديث الممارسات التجارية من خلال تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، ودعم تبني حلول الأعمال الذكية. وأضاف: "من خلال الشراكات والتدريب والوصول إلى رؤى السوق، نساعد الأعضاء على الحفاظ على قدرتهم التنافسية ومواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية".
ردًا على سؤال، قال إن مركز الأعمال الباكستاني في دبي ملتزم بتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الإرشاد وفرص التواصل والوصول إلى معلومات السوق ذات الصلة. وأضاف: "ننظم ورش عمل ودورات تدريبية ومنتديات أعمال مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال الناشئين. ومن خلال ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمستثمرين والمستشارين والشركاء المحتملين، نساعدها على التوسع واستكشاف الفرص العابرة للحدود. كما نتعاون مع غرف التجارة والمناطق الحرة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين باكستان والإمارات العربية المتحدة".
ميرشانت، الخبير المخضرم في هذا المجال، واضح بشأن رؤيته لتعزيز مكانة مجلس الأعمال الباكستاني في دبي كمنصة موثوقة لرجال الأعمال الباكستانيين، وتعزيز دورهم في تنمية اقتصاد البلاد من خلال ربطهم بالشركات والمستثمرين العالميين. وأضاف: "نعطي الأولوية لحملات التوعية الموجهة، وفعاليات التواصل التي تركز على قطاعات محددة، والتعاون مع المنظمات المجتمعية لتوسيع عضوية مجلس الأعمال الباكستاني في دبي. ومن خلال عرض قصص النجاح ومزايا الانضمام إلى المجلس، نهدف إلى استقطاب المزيد من المهنيين ورواد الأعمال.
وأضاف "إننا نطلق أيضًا مبادرات لإشراك الشباب والجيل الثاني من الباكستانيين، وتشجيع مشاركتهم الفعالة في الأعمال والتجارة".
ولتعزيز الاتصال العالمي بشكل أكبر، قال ميرشانت إن بنك PBC-Dubai سيطلق تطبيقًا مخصصًا للهواتف المحمولة في سبتمبر/أيلول والذي سيشتمل على أدوات لربط الشركات الباكستانية في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، صُمم موقعنا الإلكتروني المُجدد حديثًا لهيئة الاستثمار الباكستانية للوصول إلى جمهور أوسع، وليكون منصة أكثر فعالية للتواصل والمشاركة وترويج الأعمال. وتُعد هذه المبادرات جزءًا من رؤيتنا الأوسع لحشد جهود الجالية الباكستانية في الخارج كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتعاون الثنائي.
اتصالات B2B وB2G
وقال ميرشانت إن مركز الأعمال الباكستاني في دبي يستفيد من منصته لتعزيز الاتصالات بين الشركات وبين الشركات والحكومة من خلال العمل كجسر بين مجتمع الأعمال الباكستاني وأصحاب المصلحة الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.
نتعاون بنشاط مع الهيئات الحكومية والهيئات التجارية والغرف التجارية لتمثيل المصالح الاقتصادية لأعضائنا. ومن الجدير بالذكر أننا استضفنا فعاليات تواصل أعمال رفيعة المستوى مع جام كمال خان، الوزير الاتحادي، وأحسن إقبال، الوزير الاتحادي للتخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة، مما أتاح للأعضاء التواصل المباشر مع صانعي السياسات.
لقد عزز تعاوننا المستمر مع غرفة تجارة وصناعة دبي الروابط المؤسسية، مما أتاح فرصًا للحوار وتسهيل التجارة. وخلال زيارتنا الأخيرة إلى باكستان، وقّعنا مذكرات تفاهم متعددة مع غرف تجارية رائدة، مما عزز التزامنا بالتعاون الثنائي وفتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة. ومن خلال هذه المبادرات، يواصل مجلس الأعمال الباكستاني في دبي ترسيخ مكانته كداعم رئيسي للتعاون الاستراتيجي بين الشركات والجهات الحكومية، بما يعزز البصمة الاقتصادية لباكستان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وردًا على سؤال حول موازنة تركيز المجلس على النمو الاقتصادي مع جهوده لتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين باكستان والإمارات العربية المتحدة، قال: "نؤمن بأن النمو الاقتصادي والتواصل الثقافي متلازمان. في مجلس الأعمال الباكستاني في دبي، نسعى جاهدين للحفاظ على هذا التوازن من خلال تنظيم فعاليات تحتفي بالتراث الباكستاني، مع خلق قيمة تجارية في الوقت نفسه. سواءً كانت احتفالات بيوم الاستقلال، أو بطولات رياضية، أو منتديات مجتمعية، فإننا ندمج التفاعل الثقافي مع فرص التواصل. هذه الفعاليات لا تعزز الوحدة بين الجالية الباكستانية فحسب، بل تعزز أيضًا صورة باكستان المشرقة في الإمارات العربية المتحدة".
وقال "من خلال إشراك المهنيين والأسر والشباب، فإننا نضمن أن تساهم مبادراتنا في التنمية الاقتصادية والروابط الاجتماعية القوية والدائمة بين البلدين".
قال ميرشانت إن آفاق الاقتصاد الباكستاني تُظهر تفاؤلاً حذراً، مع وجود مؤشرات على الاستقرار مدعومة بالإصلاحات، وزيادة التحويلات المالية، وتحسن ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن تُسهم القطاعات الرئيسية في دفع عجلة النمو هذا العام، بما في ذلك الزراعة، التي تشهد انتعاشاً بفضل تحسن غلة المحاصيل والدعم الحكومي؛ وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، مستفيدةً من الطلب العالمي ووجود كفاءات شابة قوية؛ والصادرات، وخاصةً في قطاع المنسوجات، الذي لا يزال يُمثل ركيزةً أساسيةً للاقتصاد.
علاوة على ذلك، من المرجح أن تشهد قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة زخمًا بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار الإصلاحات السياسية والاستقرار السياسي، يمكن لهذه القطاعات أن تُسهم بشكل كبير في التعافي الاقتصادي والنمو طويل الأجل، كما اختتم ميرشانت.