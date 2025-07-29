مبيعات المكاتب تدفع عقارات دبي التجارية إلى 31 مليار درهم

ارتفعت سوق العقارات التجارية في دبي إلى مستويات قياسية جديدة في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 31 مليار درهم - مسجلة قفزة بنسبة 50% على أساس سنوي.
ويعكس هذا النمو الكبير، ارتفاعاً من 20.75 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024، الزخم القوي للسوق وسط الطلب المتزايد على مساحات المكاتب من الدرجة الأولى، ومرافق التخزين المتميزة، والاستثمارات على الخريطة، وفقاً لأحدث تقرير سوقي صادر عن شركة CRC Property.
تصدر قطاع المكاتب هذا النمو، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 2.62 مليار درهم. كما ارتفع حجم معاملات المكاتب بنسبة 26%، مما يُبرز تزايد إقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين على فرص التملك في مراكز الأعمال بدبي. وواصلت منطقتا الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا هيمنتهما على النشاط، بينما اكتسبت المناطق التجارية الناشئة مثل برشا هايتس وموتور سيتي زخمًا، بفضل أسعارها التنافسية وبنيتها التحتية الحديثة.
قال بهنام بارغ، المدير العام لشركة CRC، إن الربع الثاني من عام 2025 يُمثل لحظة فارقة في مسيرة CRC والقطاع التجاري في دبي. وأضاف: "حققنا أنجح ربع سنوي لنا حتى الآن، بزيادة قدرها 75% في صفقات البيع. ويُعد هذا الأداء نتيجة مباشرة لنهج فريقنا الذي يضع العميل في المقام الأول، وثقة المستثمرين المتواصلة في مسيرة دبي الاقتصادية".
من أبرز التوجهات تزايد حصة معاملات المكاتب قيد الإنشاء. فقد أطلق مطورون عقاريون، مثل أمنيات، مشاريع بارزة مثل لومينا في الخليج التجاري، وهي أبراج تجارية فاخرة تجمع بين الهندسة المعمارية المتطورة وتصاميم الطوابق المرنة ووسائل الراحة الراقية. ويساهم هذا التحول نحو مساحات عمل عصرية وجاهزة للمستقبل في إعادة تشكيل تفضيلات المستثمرين المؤسسيين والمستأجرين على المدى الطويل.
وأضاف بارغ: "إن نجاح المشاريع على الخريطة يعكس عقلية ناضجة للمشتري - حيث يلتزم أصحاب المصلحة بالمساحات التي تلبي الاحتياجات المتطورة لقوى العمل في المستقبل، وليس فقط اليوم".
يعتقد محللو سوق العقارات أنه مع قيام المستثمرين العالميين بإعادة معايرة محافظهم الاستثمارية لمواجهة حقائق ما بعد الوباء، فإن سوق العقارات التجارية في دبي يبرز كفئة أصول آمنة وموجهة نحو النمو - مدعومة بالابتكار والشفافية والرؤية الاستراتيجية.
كما شهد قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية في دبي نموًا قويًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب وقلة العرض. وارتفع متوسط أسعار بيع المستودعات بأكثر من الضعف على أساس سنوي، ليصل إلى 22.2 مليون درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط المكثف في المواقع الصناعية الرئيسية مثل مدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
شهد القطاع زيادةً في أحجام المعاملات، مما يُشير إلى توحيد وتوسع شركات الخدمات اللوجستية والتوزيع التي تسعى إلى أصول استراتيجية قابلة للتوسع. تُؤكد هذه الاتجاهات دور دبي المتنامي كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، لا سيما مع تسارع نمو التجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل للميل الأخير، ومتطلبات التخزين الإقليمية.
على صعيد التأجير، حافظ السوق على زخم قوي، حيث ارتفعت معاملات التأجير بنسبة 30% مقارنةً بالربع السابق. وارتفع متوسط قيمة تأجير المكاتب إلى 480,768 درهمًا إماراتيًا، بزيادة قدرها 95% على أساس سنوي، مع تنافس الشركات على مساحات عمل مجهزة ومتميزة بمواقعها المتميزة ومواصفاتها العالية.
يُعزى الطلب على الوحدات السكنية الأكبر حجمًا إلى تأسيس شركات جديدة، والتوسعات الإقليمية، وتنامي الثقة في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا والاستشارات والرعاية الصحية. ووفقًا لشركة CBRE، تشهد كلٌّ من دبي وأبوظبي نموًا مستدامًا في الإيجارات ومعدلات إشغال مرتفعة، وذلك بفضل محدودية المعروض الجديد والتدفق المستمر للشركات العالمية التي تُنشئ مقرات إقليمية لها.
يعكس تحليل جيه إل إل الأخير هذا التوجه، مشيرًا إلى اهتمام كبير من جانب المستثمرين بالأصول التجارية الاستراتيجية، مثل مراكز الخدمات اللوجستية للميل الأخير، ومراكز البيانات، ومجمعات المكاتب والتجزئة متعددة الاستخدامات. ومن المتوقع أيضًا أن تُتيح إمكانية تحويل العقارات المؤهلة غير المملوكة ملكيةً حرةً المزيد من إمكانات الاستثمار في أسواق فرعية متعددة.
مع استمرار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة المتنوع في جذب رأس المال الأجنبي، فإن قطاع العقارات التجارية على أهبة الاستعداد لمزيد من التوسع في النصف الثاني من عام 2025. ويعتقد محللو السوق أن تركيز دبي المستمر على تطوير البنية التحتية والإصلاحات الصديقة للأعمال والتنمية المستدامة من شأنه أن يدعم خط الطلب الصحي وخلق القيمة على المدى الطويل.