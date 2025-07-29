مبيعات المكاتب تدفع عقارات دبي التجارية إلى 31 مليار درهم

قال بهنام بارغ، المدير العام لشركة CRC، إن الربع الثاني من عام 2025 يُمثل لحظة فارقة في مسيرة CRC والقطاع التجاري في دبي. وأضاف: "حققنا أنجح ربع سنوي لنا حتى الآن، بزيادة قدرها 75% في صفقات البيع. ويُعد هذا الأداء نتيجة مباشرة لنهج فريقنا الذي يضع العميل في المقام الأول، وثقة المستثمرين المتواصلة في مسيرة دبي الاقتصادية".