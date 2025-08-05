مبيعات العقارات في دبي ترتفع مجدداً في يوليو

واصل سوق العقارات في دبي مساره الصعودي في يوليو، مسجلاً أعلى عدد من المعاملات العقارية هذا العام، وثاني أفضل أداء شهري للمبيعات على الإطلاق من حيث القيمة والحجم.
وكشفت بيانات السوق الصادرة عن شركة "إف إيه إم العقارية" أن الشهر الماضي شهد إجمالي 20,304 مبيعات عقارية، بزيادة قدرها 24.9% على أساس سنوي، بقيمة إجمالية بلغت 65 مليار درهم، بزيادة قدرها 29.5% في القيمة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت مبيعات الشقق نمواً سنوياً بنسبة 28.1% إلى 16,272 صفقة بقيمة 32.2 مليار درهم، في حين شهدت أكبر قفزة في القطاع ارتفاع معاملات العقارات التجارية بنسبة 57.8% إلى 606 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم.
ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 6.4% لتصل إلى 2,988 فيلا، بقيمة 19.3 مليار درهم، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 22.3% لتصل إلى 438 صفقة بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع متوسط سعر القدم المربع بنسبة 9.5% ليصل إلى 1,649 درهم مقارنةً بشهر يوليو من العام الماضي.
وتظهر بيانات DXBinteract أن مبيعات العقارات في دبي في يوليو ارتفعت الآن على مدى السنوات الخمس الماضية - من 4.5 مليار درهم (2300 معاملة) في عام 2020 إلى 11.2 مليار درهم (4400) في عام 2021، و21.3 مليار درهم (7200) في عام 2022، و37.8 مليار درهم (11200) في عام 2023 و50.2 مليار درهم (16300) في عام 2024.
قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم للعقارات: "يؤكد مستوى النشاط الشهر الماضي، بعد تحقيق مكاسب، على قوة ونضج قطاع العقارات في دبي. وقد أثبتت دبي قدرتها على استدامة النمو خلال دورات اقتصادية مختلفة، مدعومةً بلوائح تنظيمية واضحة، ومعنويات قوية من المستثمرين، ومجموعة متواصلة من الفرص الجديدة. وتُعدّ أرقام يوليو مؤشرًا واضحًا آخر على أن الثقة في السوق لا تزال عالية، محليًا ودوليًا."
بيعت أغلى شقة سكنية خلال الشهر الماضي مقابل 174 مليون درهم، في برج أمان ريزيدنسز دبي، البرج الأول في جميرا الثانية.
كانت منطقة وادي الصفا 3 الأفضل أداءً من حيث القيمة الإجمالية، حيث شهدت 1,210 صفقات عقارية بقيمة 6.011 مليار درهم. أما منطقة البرشاء جنوب، فقد سجلت 1,846 صفقة بقيمة 2.047 مليار درهم.
وبلغت نسبة العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم 13% من إجمالي المبيعات، في حين جاءت 37% منها في نطاق 1 إلى 2 مليون درهم، و25% أقل من مليون درهم، و14% بين 2 إلى 3 ملايين درهم، و11% بين 3 إلى 5 ملايين درهم.
وبشكل عام، كانت المبيعات الأولى من المطورين أكبر بكثير من مبيعات إعادة البيع - 71% مقابل 29% من حيث الحجم، و65% مقابل 35% من حيث القيمة الإجمالية.