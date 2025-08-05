مبيعات العقارات في دبي ترتفع مجدداً في يوليو

قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم للعقارات: "يؤكد مستوى النشاط الشهر الماضي، بعد تحقيق مكاسب، على قوة ونضج قطاع العقارات في دبي. وقد أثبتت دبي قدرتها على استدامة النمو خلال دورات اقتصادية مختلفة، مدعومةً بلوائح تنظيمية واضحة، ومعنويات قوية من المستثمرين، ومجموعة متواصلة من الفرص الجديدة. وتُعدّ أرقام يوليو مؤشرًا واضحًا آخر على أن الثقة في السوق لا تزال عالية، محليًا ودوليًا."