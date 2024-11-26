مبنى جديد بدبي ينضم لمحفظة"أفيغنا"بـ 240 مليون درهم أ

وقد قامت شركة "بانك إنترناشيونال بروبرتيز" بدور المستشار لمجموعة أفيغنا في هذه الصفقة. وفي هذا السياق، قال "بوروش جونجونوالا"، الرئيس التنفيذي لشركة "بانك إنترناشيونال بروبرتيز": "تجسد هذه الصفقة الثقة الكبيرة التي يحظى بها سوق العقارات في دبي، وتسلط الضوء على مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري المتميز. إن الطلب المتزايد في دبي على المساحات التجارية من الدرجة الأولى مدفوع بقوة اقتصادها، وبيئتها الداعمة للأعمال، ورؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة". وأضاف أن مجموعة خدمات الشركة تشمل الاستشارات المتعلقة بصفقات العقارات، وخدمات الوساطة، وإدارة العقارات، وخدمات التأجير.