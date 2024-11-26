مبنى جديد بدبي ينضم لمحفظة"أفيغنا"بـ 240 مليون درهم أ
أعلنت مجموعة "أفيغنا"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إتمام صفقة الاستحواذ على "المبنى 3" في مجمع إعمار للأعمال، وهو مبنى تجاري متميز من الدرجة الأولى يقع على شارع الشيخ زايد بمدينة دبي، مقابل 240 مليون درهم إماراتي. وكان هذا المبنى المرموق مملوكاً لـ "صندوق ازدهار العقاري" التابع لبنك مسقط.
ويتمتع المبنى، الذي يتكون من طابق أرضي و6 طوابق، بموقع استراتيجي في منطقة "ذا جرينز" ضمن مجمع "إميريتس ليفنج" السكني. ويتميز هذا المبنى بواجهة عصرية من الجرانيت والزجاج، ويوفر حوالي 150 ألف قدم مربع من المساحات التجارية المتميزة، والمؤجرة لشركات عالمية وإقليمية رائدة. ويعتبر هذا المبنى من أفضل المواقع التجارية في دبي، بفضل قربه من مدينة دبي للإنترنت ومدينة الإعلام ونخلة جميرا ودبي مارينا، إلى جانب سهولة الوصول إليه عبر محطات مترو دبي ووسائل النقل الأخرى.
وقال "نيشانت أجراوال"، المدير الإداري لمجموعة أفيغنا، وهي مجموعة أعمال متنوعة تأسست في الإمارات العربية المتحدة عام 1988: "يعد الاستحواذ على "المبنى 3" في مجمع إعمار للأعمال خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتنا لتوسيع استثماراتنا العقارية عالمياً. إن الموقع المتميز للعقار، وتصميمه الاستثنائي، والشركات المرموقة المستأجرة فيه، تؤكد جميعها أهمية هذه الإضافة القيمة إلى محفظتنا الاستثمارية".
وقد قامت شركة "بانك إنترناشيونال بروبرتيز" بدور المستشار لمجموعة أفيغنا في هذه الصفقة. وفي هذا السياق، قال "بوروش جونجونوالا"، الرئيس التنفيذي لشركة "بانك إنترناشيونال بروبرتيز": "تجسد هذه الصفقة الثقة الكبيرة التي يحظى بها سوق العقارات في دبي، وتسلط الضوء على مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري المتميز. إن الطلب المتزايد في دبي على المساحات التجارية من الدرجة الأولى مدفوع بقوة اقتصادها، وبيئتها الداعمة للأعمال، ورؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة". وأضاف أن مجموعة خدمات الشركة تشمل الاستشارات المتعلقة بصفقات العقارات، وخدمات الوساطة، وإدارة العقارات، وخدمات التأجير.
ويشهد سوق العقارات التجارية الفاخرة في دبي نمواً مستمراً في الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وقيم رأس المال، وذلك بسبب محدودية المكاتب من الدرجة الأولى المعروضة، مقابل طلب قوي من قطاعات مختلفة مثل خدمات الأعمال، والخدمات المصرفية والمالية، والخدمات اللوجستية، والعقارات. ومع توقعات بأن العقارات الجديدة لن تكون متاحة إلا بعد 4-5 سنوات، فإن السوق تبدو مُهيأة لنمو غير مسبوق في قيم رأس المال والإيجارات.
تُعدّ مجموعة أفيغنا شركة خاصة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وتتمتع بحضور قوي في الإمارات العربية المتحدة والهند. وتتميز المجموعة بمحفظتها المتنوعة التي تشمل مباني سكنية فاخرة، وأبراجاً مكتبية عصرية، ومشاريع متعددة الاستخدامات. وتسعى أفيغنا حالياً إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً، من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتطوير مشاريع جديدة في أسواق دولية واعدة مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا.