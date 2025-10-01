"مبادلة" و"أبوظبي للاستثمار" يتصدران إنفاق الصناديق السيادية بـ 27 مليار دولار

تصدرت صناديق الثروة السيادية الإماراتية "مبادلة" و"جهاز أبوظبي للاستثمار" عملية النشر بين صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر التسعة الأولى.

وبحسب صندوق الثروة السيادية العالمي، كان المستثمرون الرئيسيون هم شركة مبادلة، التي تصدرت القائمة بـ17.4 مليار دولار، تليها هيئة أبوظبي للاستثمار (9.6 مليار دولار؛ 35.2 مليار درهم)، وجهاز قطر للاستثمار (7.6 مليار دولار)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (6.2 مليار دولار)، وADQ (4.8 مليار دولار).

وفي المجمل، نشرت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.3 مليار دولار (206.6 مليار درهم) في 97 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبحسب صندوق الثروة السيادية العالمي، كان المستثمرون الرئيسيون هم شركة مبادلة، التي تصدرت القائمة بـ17.4 مليار دولار، تليها هيئة أبوظبي للاستثمار (9.6 مليار دولار؛ 35.2 مليار درهم)، وجهاز قطر للاستثمار (7.6 مليار دولار)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (6.2 مليار دولار)، وADQ (4.8 مليار دولار).

وتم استثمار أكثر من ثلث رأس المال في الولايات المتحدة، و28% في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، و16% في الداخل.

قالت مؤسسة الصناديق السيادية العالمية في أحدث أبحاثها الصادرة اليوم الأربعاء إن أصول صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 5.6 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 10%.

وأضافت أن سبعة من أكبر 11 صندوقا للثروة السيادية في العالم موجودة في المنطقة، بما في ذلك صناديق بقيمة 3 تريليونات دولار: جهاز أبوظبي للاستثمار، وهيئة الاستثمار الكويتية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

أبوظبي هي أغنى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسيطر صناديق الثروة السيادية فيها على أصول بقيمة 1.819 تريليون دولار، تليها الرياض (1.071 تريليون دولار) والكويت (1.011 تريليون دولار).

في حين أن أصول المستثمرين المملوكين للدولة - والتي تشمل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية - سوف تشهد زيادة في أصولها من 8.2 تريليون دولار في عام 2025 إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تشهد صناديق التقاعد والبنوك المركزية نموا سنويا أكثر تواضعا بنسبة ستة في المائة وثلاثة في المائة على التوالي.

أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية، فإن صناديق الثروة السيادية الخليجية تهيمن، حيث استثمرت هيئة أبوظبي للاستثمار ومبادلة، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كل منها أكثر من 150 مليار دولار تاريخيا.

من كل دولار تستثمره صناديق enaA، يبقى 25 سنتًا في الوطن. أما الباقي، فيذهب نصفه تقريبًا إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، إلا أن الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) والهند ومصر تكتسب شعبية متزايدة، وفقًا لـ SWF Global.

وبحسب الصناعة، يذهب نحو 40% من إنفاق صناديق الثروة السيادية إلى العقارات والبنية الأساسية، و22% إلى القطاع المالي (بما في ذلك الصناديق)، و12% إلى التكنولوجيا.

بالنسبة للاستثمارات الواردة، أنفق المستثمرون الحكوميون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 1.1 تريليون دولار، لكن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تتلق سوى ثلث هذا رأس المال من المستثمرين السياديين العالميين.