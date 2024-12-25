"مبادلة" تستحوذ على 80% من "جلوبال ميديكال" ومستودع أدوية الاتحاد
استحوذت شركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، على حصة 80% في شركة "جلوبال ميديكال سابلاي تشين" ومستودع أدوية الاتحاد من شركة "جلوبال ون هيلث كير" القابضة (GHH).
ويعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي حضور مبادلة في قطاعي الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية وتوزيع الأدوية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء بنية تحتية قوية للعلوم الحيوية. وذكر بيان أن مجموعة جلوبال ون هيلث كير القابضة ستحتفظ بحصة 20%.
تأسست شركة جلوبال ميديكال سابلاي تشين في عام 2015، وهي تقدم خدمات سلسلة التوريد الشاملة للمنتجات الطبية، بما في ذلك تخطيط الطلب، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين، والصيانة. تخدم شركة جلوبال ميديكال سابلاي تشين أكثر من 200 منشأة طبية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وبفضل فريق متخصص من المتخصصين في سلسلة التوريد الطبية، تحصل شركة جلوبال ميديكال سابلاي تشين على مجموعة واسعة من المنتجات من ما يقرب من 400 مورد، مما يضمن سلسلة توريد موثوقة لجميع الاحتياجات الطبية.
فيما تأسست شركة مستودع أدوية الاتحاد IDS عام 1987، وهي واحدة من أبرز موزعي المنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية في الإمارات العربية المتحدة. وتوزع آي دي إس أكثر من 1000 منتج من أكثر من 40 مورداً رائداً، وتخدم كل مستشفى وجميع الصيدليات ومحلات السوبر ماركت في الإمارات العربية المتحدة، أو على الأقل معظمها. وتتمتع الشركة بحافظة واسعة تغطي فئات علاجية متعددة بما في ذلك مضادات العدوى والربو والسكري والأورام.
وقال إسماعيل علي عبد الله، المدير التنفيذي لقطاعات الإمارات في منصة الاستثمارات الإماراتية التابعة لمبادلة: "إن سوق الأدوية المتوسعة يدفع الطلب المتزايد على حلول لوجستية متخصصة وفعالة للأدوية. ومن خلال دمج جلوبال ميديكال سابلاي تشين ومستودع أدوية الاتحاد في محفظتنا، نحن على استعداد لإنشاء قطاع علوم الحياة المتكامل رأسياً في الإمارات العربية المتحدة وتمكين إمكاناته لتشمل سلسلة القيمة بأكملها من الخدمات اللوجستية والتوزيع إلى التصنيع المتخصص ".
وعلقت "لو بينج"، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "تستمر هذه الصفقة في تعزيز النمو الاستراتيجي لمبادلة، بعد عملية استحواذ مهمة أخرى من قبل شركة الأدوية المتخصصة الجديدة، كيليكس بايو، التي استحوذت مؤخراً على حصة 100% في أربع شركات أدوية من شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة، قسم الرعاية الصحية التابع لمجموعة ياس القابضة. وتؤكد هذه الجهود المتضافرة التزام مبادلة بتعزيز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من الطموحات الوطنية الأوسع نطاقًا لتحقيق الأمن الدوائي والتنويع الاقتصادي".
تعد مجموعة جلوبال ون هيلث كير القابضة GHH بمثابة القسم المتخصص في الرعاية الصحية التابع لمجموعة ياس القابضة، حيث تركز على تحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في الحلول المبتكرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الصحية.