"مبادلة" تستحوذ على 80% من "جلوبال ميديكال" ومستودع أدوية الاتحاد

تأسست شركة جلوبال ميديكال سابلاي تشين في عام 2015، وهي تقدم خدمات سلسلة التوريد الشاملة للمنتجات الطبية، بما في ذلك تخطيط الطلب، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين، والصيانة. تخدم شركة جلوبال ميديكال سابلاي تشين أكثر من 200 منشأة طبية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وبفضل فريق متخصص من المتخصصين في سلسلة التوريد الطبية، تحصل شركة جلوبال ميديكال سابلاي تشين على مجموعة واسعة من المنتجات من ما يقرب من 400 مورد، مما يضمن سلسلة توريد موثوقة لجميع الاحتياجات الطبية.