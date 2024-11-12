مبادرة تحالف "البلوك تشين من أجل الخير" تتصدر مؤتمر العملات الرقمية
سلط "حرم مبدعي المحتوى في مجال العملات الرقمية" الضوء على العمل الملهم الذي يقوم به "تحالف البلوك تشين من أجل الخير"، وهي مبادرة غير ربحية تعاونية طويلة الأمد بقيادة "موليداو" (Moledao) و"باي بيت" (Bybit). ويسعى "تحالف البلوك تشين من أجل الخير" (BGA) إلى توحيد المنظمات الكبرى لتعزيز الصالح الاجتماعي من خلال استخدام تقنية البلوك تشين لمعالجة تحديات العالم الحقيقي.
في جناح "تحالف البلوك تشين من أجل الخير"، شارك المؤسس الشريك لشركة "باي بيت" (Bybit)، "بن تشو"، ومؤسسة "تحالف البلوك تشين من أجل الخير" ومديرة العمليات في "باي بيت" (Bybit)، "هيلين ليو"، التزامهما بإحداث تغيير إيجابي من خلال تقنية البلوك تشين. كما زار الجناح قادة من "مكس سي" (MEXC) و"جيت دوت آي أو" (Gate.io) و"بيت جت" (Bitget) و"مانتل" (Mantle) و"ويكس" (Weex)، لإظهار الدعم لهذه المبادرة المؤثرة.
وكان من أبرز فعاليات الجناح تذوق القهوة من "إثيك هب" (EthicHub)، وهو مشروع إسباني يحتضنه "تحالف البلوك تشين من أجل الخير". يعمل "إثيك هب"على تعزيز التمويل المستدام من خلال ربط المزارعين بفرص التجارة العادلة من خلال تقنية البلوك تشين، وقد استمتع الحضور بتذوق القهوة المستوردة مباشرة من إسبانيا، حيث اختبروا التزام "إثيك هب" بتمكين المجتمعات الزراعية.
كما زار الجناح متحدثون بارزون في الصناعة، بمن فيهم "كاتي بين"، الرئيسة السابقة للتسويق العالمي لدى منصة "اكس"، و"شادي ناير"، الرئيسة السابقة لبرامج المبدعين العالميين لدى "تيك توك"، و"ستيفاني هند"، رئيسة شراكات كبار المبدعين في "باتريون". وقد لاقت رؤاهم حول إمكانات البلوك تشين في تحقيق الخير الاجتماعي وإنشاء المحتوى صدى لدى الجماهير، مما عزز رؤية "تحالف البلوك تشين من أجل الخير" للتغيير.
وبدعم من قادة الصناعة والمشاريع المؤثرة، استعرض "حرم مبدعي المحتوى في مجال العملات الرقمية" كيف تعمل تقنية البلوك تشين على إعادة تشكيل الصناعات وتمكين المجتمعات على مستوى العالم.