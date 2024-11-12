مبادرة تحالف "البلوك تشين من أجل الخير" تتصدر مؤتمر العملات الرقمية

كما زار الجناح متحدثون بارزون في الصناعة، بمن فيهم "كاتي بين"، الرئيسة السابقة للتسويق العالمي لدى منصة "اكس"، و"شادي ناير"، الرئيسة السابقة لبرامج المبدعين العالميين لدى "تيك توك"، و"ستيفاني هند"، رئيسة شراكات كبار المبدعين في "باتريون". وقد لاقت رؤاهم حول إمكانات البلوك تشين في تحقيق الخير الاجتماعي وإنشاء المحتوى صدى لدى الجماهير، مما عزز رؤية "تحالف البلوك تشين من أجل الخير" للتغيير.