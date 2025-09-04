مبادرة القضاء على البيروقراطية ترفع ثقة المستثمرين في الإمارات

لاحظ مونشي من شركة Finexpertiza الإمارات العربية المتحدة أن الاستثمارات الكبيرة والمعقدة، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم - والتي قد تشمل اللوائح المالية والبيئية ولوائح الرعاية الاجتماعية وغيرها - عادةً ما تشهد المزيد من البيروقراطية نظرًا لحساسية هذه المجالات. وقال: "في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يكون المسؤولون الحكوميون حذرين للغاية، مما يؤدي غالبًا إما إلى تأخير المشروع أو حتى إلى القضاء على الفكرة نفسها. من خلال تبسيط البيروقراطية، يتم تقليل عدد العمليات والوثائق بشكل كبير، مما يُسرّع بدوره منهجية الموافقة أو الرفض".