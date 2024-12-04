مبادرة إماراتية لتمكين المرأة : مقعد نسائي إلزامي في مجالس إدارة الشركات الخاصة

رغم أن النساء شغلن 77 مقعداً في مجالس الإدارة، أي ما نسبته 8.9% من أصل 868 مقعداً في 115 شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2022، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً. فلا يمكن الاعتماد على تلبية الحصص وحدها لتحقيق النجاح المنشود، بل يجب على مجالس الإدارة ضمان مشاركة الأعضاء من الإناث بشكل كامل وفعال في عملية صنع القرار. وفي هذا الصدد، تحذر "أليسون رينولدز"، الباحثة في مجال التنوع والإنصاف والإدماج، من أن "الحصص قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تمتنع الإناث عن المشاركة بسبب الخوف أو عدم التمكين أو قلة الخبرة". وعلى القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة تجنب هذه المشكلة.