"مايكروسوفت":40 مهنة تستخدم التكنولوجيا أكثر من غيرها

تطور الذكاء الاصطناعي من مجرد مصطلح شائع إلى أداة أساسية في مسيرة كل فرد في غضون بضع سنوات. وقد ثارت مخاوف الموظفين من سيطرة الذكاء الاصطناعي على وظائفهم. ومع ذلك، طمأن الخبراء الجمهور مرارًا وتكرارًا بأن التكنولوجيا لن تحل محل من يتعلمون استخدامها لزيادة الكفاءة في مكان العمل.