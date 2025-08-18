"مايكروسوفت":40 مهنة تستخدم التكنولوجيا أكثر من غيرها

تطور الذكاء الاصطناعي من مجرد مصطلح شائع إلى أداة أساسية في مسيرة كل فرد في غضون بضع سنوات. وقد ثارت مخاوف الموظفين من سيطرة الذكاء الاصطناعي على وظائفهم. ومع ذلك، طمأن الخبراء الجمهور مرارًا وتكرارًا بأن التكنولوجيا لن تحل محل من يتعلمون استخدامها لزيادة الكفاءة في مكان العمل.
كشفت ورقة بحثية صدرت مؤخرًا، أجريت بمساعدة واعتماد من شركة مايكروسوفت، عن 40 دورًا وظيفيًا تتمتع بأعلى وأقل درجة من قابلية تطبيق الذكاء الاصطناعي.
تُعرف الدراسة درجة قابلية تطبيق الذكاء الاصطناعي على أنها مقياس "الاستخدام غير التافه للذكاء الاصطناعي الذي يكمل بنجاح الأنشطة المقابلة لأجزاء كبيرة من مهام المهنة".
وهذا يعني أساسًا أنه كلما تم استخدام الذكاء الاصطناعي لإكمال جزء كبير من مسؤوليات العمل في وظيفة معينة، كلما ارتفعت النتيجة.
وبشكل عام، فإن المهن التي تتمتع بأعلى درجات قابلية تطبيق الذكاء الاصطناعي هي المهن التي تركز على المعرفة والتواصل، وفقًا للدراسة.
ومع ذلك، فإن جميع الفئات المهنية "تتمتع على الأقل ببعض الإمكانات للتأثير على الذكاء الاصطناعي (وليس من المستغرب أن تكون التأثيرات أضيق بكثير على المهن ذات المكونات المادية الكبيرة)"، وفقًا للدراسة التي نشرتها شركة مايكروسوفت للأبحاث في 22 يوليو.
هذه هي الوظائف الأربعون الأكثر تطبيقًا للذكاء الاصطناعي، والتي قد تُترجم إلى الأكثر تأثرًا بالتكنولوجيا. مرتبة من الأعلى إلى الأدنى:
المترجمون الفوريون والمترجمون
المؤرخون
مضيفو الركاب
مندوبي مبيعات الخدمات
الكتاب والمؤلفون
ممثلي خدمة العملاء
مبرمجو أدوات CNC
مشغلو الهاتف
وكلاء التذاكر وموظفو السفر
مذيعي البث ومنسقي الأغاني الإذاعيين
موظفو الوساطة
معلمو إدارة المزرعة والمنزل
المسوقون عبر الهاتف
البوابون
علماء السياسة
محللون إخباريون، مراسلون، صحفيون
علماء الرياضيات
الكتاب التقنيون
المصححون اللغويون ومصححو النصوص
المضيفون والمضيفات
المحررين
مدرسو إدارة الأعمال، مرحلة ما بعد الثانوية
متخصصون في العلاقات العامة
المتظاهرون ومروجي المنتجات
وكلاء مبيعات الإعلانات
موظفو الحسابات الجدد
المساعدون الإحصائيون
موظفو الاستقبال والتأجير
علماء البيانات
المستشارون الماليون الشخصيون
الأرشيفيون
مدرسو الاقتصاد، مرحلة ما بعد الثانوية
مطورو الويب
محللون إداريون
الجغرافيون
نماذج
محللو أبحاث السوق
موظفو الاتصالات للسلامة العامة
مشغلو لوحة التوزيع
مدرسو علوم المكتبات، مرحلة ما بعد الثانوية
هذه هي الوظائف الأربعون التي تم تحديدها بأقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعني أنها الأقل تأثرًا بالتكنولوجيا. مرتبة من الأعلى إلى الأدنى:
فنيو سحب الدم
مساعدو التمريض
عمال إزالة المواد الخطرة
المساعدون - الرسامون والجصاصون
المحنطون
مشغلي المصانع والأنظمة، جميع الآخرين
جراحو الفم والوجه والفكين
مُركِّبو ومُصلِحو زجاج السيارات
مهندسو السفن
إصلاح وتغيير الإطارات
أخصائيو تركيبات الأسنان
المساعدون - عمال الإنتاج
عمال صيانة الطرق السريعة
مُعدّو المعدات الطبية
آلة التعبئة والتغليف
مغذيات الآلات وحاملات الإخراج
غسالات الصحون
عمال بناء الأسمنت وتشطيب الخرسانة
مشرفي رجال الإطفاء
مشغلي الشاحنات والجرارات الصناعية
فنيو طب العيون
معالجو التدليك
المساعدون الجراحيون
بناة الإطارات
المساعدون - عمال الأسقف
محطة ضاغط الغاز وضخ الغاز
عمال الأسقف
عمال النقل، النفط والغاز
الخادمات وعمال النظافة المنزلية
معدات الرصف والتسوية والدك
مشغلي معدات قطع الأشجار
مشغلي القوارب الآلية
الممرضون
ماكينات صنفرة وتشطيب الأرضيات
مشغلي حفارات الركائز
معدات وضع وصيانة مسارات السكك الحديدية
صانعي قوالب الصب واللب
محطة و نظام معالجة المياه
مناقصات الجسر والقفل
مشغلي الجرافات