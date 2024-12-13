"مانتا باي" يفوز بجائزة أفضل تطوير سكني برأس الخيمة
أعلنت شركة "ميجر للتطوير العقاري"، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوز مشروعها "مانتا باي" بجائزة العقارات العربية عن فئة "أفضل تطوير لوحدات سكنية" في رأس الخيمة. وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل رسمي أُقيم مؤخراً في فندق "الحبتور جراند ريزورت" بدبي، احتفاءً بالتميز في مجال العقارات على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، قال "أندريه تشارابيناك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري": "يشرّفنا أن نحظى بهذا التكريم المرموق لمشروع مانتا باي، حيث تعكس هذه الجائزة الالتزام الكبير لفريقنا في تقديم مشروع يجسّد الفخامة ويعكس جوهر رأس الخيمة. ويُعّد مشروع مانتا باي محطة بارزة في مسيرة ميجر للتطوير العقاري، ودليلاً على التزامنا بالتميز والابتكار".
وأضاف: "لقد حظي المشروع باهتمام استثنائي، ما يعكس الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في رأس الخيمة. ومع توقعات بنمو كبير في عدد سكان الإمارة بحلول عام 2030، مدعوماً بازدهار القطاع السياحي وسوق العقارات، يتماشى مشروع مانتا باي تماماً مع الحاجة المتزايدة للعقارات الفاخرة. وبالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الضيافة في رأس الخيمة نمواً غير مسبوق، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لمشاريع مثل مانتا باي في جذب المستثمرين والمشترين المتميزين".
وتُعّد جوائز العقارات العربية، التي تحتفل بعامها الحادي والثلاثين، من أهم وأعرق الجوائز العقارية في القطاع. وتُمنح الجائزة بناءً على تقييم لجنة تحكيم مستقلة تضم أكثر من 100 خبير في المجال، حيث تُرّكز على معايير التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والاستدامة. ويؤكد فوز مانتا باي بهذه الجائزة مكانته كأحد اهم المشاريع المتطورة في قطاع العقارات الفاخرة برأس الخيمة.
يتميز مشروع مانتا باي - وهو مشروع تطويري بارز بقيمة مليار درهم إماراتي على جزيرة المرجان - بتصميمه المعماري المذهل المستوحى من سمكة "المانتا راي". يتمتع المشروع بموقع استراتيجي على جزيرة المرجان، ويوفر مزيجاً فريداً من الفخامة والاستدامة. وكجزء من سوق العقارات المتنامية بسرعة في رأس الخيمة، والتي من المتوقع أن تلبي الطلب الإضافي مع 45500 وحدة سكنية عالية الجودة بحلول عام 2030، يستفيد المشروع من إطلالاته البانورامية على البحر والمرافق المريحة والمبتكرة.
ويأتي هذا التكريم في وقت يشهد فيه سوق العقارات في رأس الخيمة نمواً قوياً، حيث ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 15% خلال عام 2024. ويسهم مانتا باي في هذا النمو من خلال جذب الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين العالميين إلى السوق العقارية الفاخرة في الإمارة.