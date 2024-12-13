"مانتا باي" يفوز بجائزة أفضل تطوير سكني برأس الخيمة

وأضاف: "لقد حظي المشروع باهتمام استثنائي، ما يعكس الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في رأس الخيمة. ومع توقعات بنمو كبير في عدد سكان الإمارة بحلول عام 2030، مدعوماً بازدهار القطاع السياحي وسوق العقارات، يتماشى مشروع مانتا باي تماماً مع الحاجة المتزايدة للعقارات الفاخرة. وبالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الضيافة في رأس الخيمة نمواً غير مسبوق، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لمشاريع مثل مانتا باي في جذب المستثمرين والمشترين المتميزين".