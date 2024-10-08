"مالابار" للذهب والماس تعزز وجودها في الكويت والإمارات

قال م. ب. أحمد، رئيس مجموعة مالابار للذهب والألماس: "إن خطتنا الطموحة للتوسع العالمي من خلال افتتاح 20 صالة عرض جديدة خلال شهر أكتوبر تتماشى مع رؤيتنا الأوسع لنصبح بائع المجوهرات الرائد عالمياً. على مدار الثلاثين عاماً الماضية، نجحنا في توسيع حضورنا على مستوى العالم بفضل التزامنا الراسخ بتقديم مجوهرات فاخرة بجودة عالية وبأسلوب مستدام ومسؤول.

ورغم طموح خططنا لهذا الشهر، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيقها. لقد أطلقنا بالفعل خمس صالات عرض جديدة في الهند، بالإضافة إلى إعادة افتتاح صالاتنا في الكويت وسوق الذهب في دبي، وهي إنجازات تعكس تفانينا وتقدمنا المستمر. وبينما يمثل هذا التوسع مرحلة مهمة في مسيرة العلامة التجارية، أشعر بحماس خاص تجاه افتتاح صالتنا الرئيسية الجديدة في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

أثناء استمرارنا في تحقيق المزيد من الإنجازات، أود أن أعبر عن امتناني العميق لعملائنا المخلصين حول العالم. لقد كانت ثقتهم ودعمهم القوة الدافعة وراء نجاحنا وتوسعنا المستمر."