"مالابار" للذهب والماس تعزز وجودها في الكويت والإمارات
عززت شركة مالابار للذهب والألماس، المصنفة كسادس أكبر تاجر للمجوهرات في العالم والتي تدير أكثر من 360 صالة عرض في 13 دولة، وجودها في منطقة الخليج من خلال إعادة إطلاق اثنين من صالات العرض الرئيسية في الكويت والإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الإطلاق كجزء من خطة التوسع الطموحة التي أعلنت عنها العلامة التجارية، والتي تهدف إلى افتتاح 20 صالة عرض حول العالم خلال شهر أكتوبر.
في الكويت، شهدت العلامة التجارية مالابار للذهب والألماس افتتاح صالة عرضها المجددة في لولو هايبر ماركت في منطقة الري، حيث تم توسيعها وتجديدها لتلبية التفضيلات المتطورة لعشاق المجوهرات في المنطقة. جاء الافتتاح بحضور النجم البوليوودي وسفير العلامة التجارية، أنيل كابور، الذي أضفى بوجوده بريقاً خاصاً على الحدث. كما شارك في هذا الاحتفال الرفيع شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية في مالابار للذهب والألماس، وعبد السلام كي بي، نائب رئيس مجموعة مالابار، إلى جانب أفسال كي إم، رئيس منطقة مالابار للذهب والألماس في الكويت، وأعضاء آخرين من الإدارة العليا، وعدد من العملاء والمهنئين.
وقامت مالابار للذهب والألماس في دولة الإمارات العربية المتحدة بتجديد وإعادة تصميم صالة عرضها في سوق الذهب بدبي، التي تُعد أيضاً أكبر صالة عرض للمجوهرات في المنطقة. هذا المعلم البارز يعزز مكانة مالابار كواحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم المجوهرات الفاخرة. تم افتتاح الصالة بحضور رئيس مجموعة مالابار، السيد إم. بي. أحمد، إلى جانب شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية، وعبد السلام كي. بي.، نائب رئيس المجموعة، وأعضاء آخرين من فريق الإدارة العليا، إضافة إلى عدد من العملاء والمهنئين.
في إطار خطتها التوسعية العالمية الطموحة لشهر أكتوبر، تواصل مالابار للذهب والألماس السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، حيث شهد الأسبوع الماضي افتتاح صالات عرض جديدة في مواقع رئيسية في الهند. شملت هذه المواقع روهيني في دلهي، وسامبالبور في أوديشا، وبودوبال في تيلانجانا، وسانجلي في ماهاراشترا، وسارجابور رود في كارناتاكا.
قال م. ب. أحمد، رئيس مجموعة مالابار للذهب والألماس: "إن خطتنا الطموحة للتوسع العالمي من خلال افتتاح 20 صالة عرض جديدة خلال شهر أكتوبر تتماشى مع رؤيتنا الأوسع لنصبح بائع المجوهرات الرائد عالمياً. على مدار الثلاثين عاماً الماضية، نجحنا في توسيع حضورنا على مستوى العالم بفضل التزامنا الراسخ بتقديم مجوهرات فاخرة بجودة عالية وبأسلوب مستدام ومسؤول.
ورغم طموح خططنا لهذا الشهر، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيقها. لقد أطلقنا بالفعل خمس صالات عرض جديدة في الهند، بالإضافة إلى إعادة افتتاح صالاتنا في الكويت وسوق الذهب في دبي، وهي إنجازات تعكس تفانينا وتقدمنا المستمر. وبينما يمثل هذا التوسع مرحلة مهمة في مسيرة العلامة التجارية، أشعر بحماس خاص تجاه افتتاح صالتنا الرئيسية الجديدة في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
أثناء استمرارنا في تحقيق المزيد من الإنجازات، أود أن أعبر عن امتناني العميق لعملائنا المخلصين حول العالم. لقد كانت ثقتهم ودعمهم القوة الدافعة وراء نجاحنا وتوسعنا المستمر."
من بين الافتتاحات المرتقبة، يأتي على رأسها صالة العرض الرئيسية لعلامة مالابار للذهب والألماس في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستكون خامس وأكبر صالة عرض للشركة في الولايات المتحدة. هذا الافتتاح يمثل خطوة بارزة في استراتيجية التوسع العالمية للعلامة التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز تواجدها في أسواق رئيسية على الصعيدين المحلي والدولي.
على الصعيد الدولي، تستعد مالابار لتعزيز حضورها المتميز بالفعل في منطقة الخليج من خلال افتتاح صالات عرض جديدة في مويلح بالشارقة، ومعيذر في قطر، ونخيل مول في المملكة العربية السعودية. هذه المواقع ستدعم مكانة العلامة التجارية كقائد رئيسي في سوق المجوهرات الفاخرة بالمنطقة.
وفي الولايات المتحدة، تخطط مالابار لإطلاق سادس صالة عرض لها في أتلانتا بولاية جورجيا، مما يعكس طموحاتها في تعزيز تواجدها في السوق الأمريكي المتنامي.
أما في الهند، فإن خطط التوسع تتضمن إطلاق ثلاث صالات عرض في أوتار براديش، وصالتين في راجستان، بالإضافة إلى صالة عرض واحدة في كل من دلهي وماهاراشترا وكارناتاكا وغرب البنغال والبنجاب.
قال عبد السلام كي بي، نائب رئيس مجموعة مالابار للذهب والألماس: "تتمحور عملياتنا بالكامل حول تقديم تجربة تسوق مجوهرات لا مثيل لها لعملائنا، مع الحفاظ على أعلى معايير المسؤولية والاستدامة. لتحقيق هذه الغاية، نعمل باستمرار على تحسين عملياتنا لضمان أن كل قطعة مجوهرات في صالات العرض لدينا ليست فقط نقية بنسبة 100% من حيث جودة المعدن، بل أيضاً مستدامة .
إن صالات العرض التي تم تجديدها حديثاً في الكويت والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خمس صالات العرض التي أطلقناها مؤخراً في الهند، تمثل التزامنا الراسخ كصائغ مسؤول. نحن واثقون من أن عملائنا سيقدّرون ويحتضنون التجربة المحسنة التي نقدمها في هذه الصالات ذات المستوى العالمي.
ستعرض صالة العرض التي تم تجديدها حديثاً في الكويت مجموعة واسعة من أكثر من 20 ألف تصميم رائع من الذهب والماس والأحجار الكريمة المختارة من 20 دولة. تلبي صالة العرض أذواق كل محبي المجوهرات، وتتميز بمجموعة واسعة من الخيارات للارتداء اليومي وملابس العمل والمناسبات الخاصة ومجموعات الزفاف. بالإضافة إلى ركن "مجوهرات (زويل لايف ستايل) Zoul-lifestyle" الحصري ومنطقة المناجم المخصصة، تعرض صالة العرض بفخر العلامات التجارية الحصرية المتنوعة لشركة مالابار للذهب والألماس Malabar Gold & Diamonds مثل مجوهرات (إيرا أن كات) Era-Uncut الماسية، ومجوهرات (فيرزا رويال بولكي) Viraaz-Royal Polki، ومجوهرات (إيثنيكس) Ethnix المصممة يدوياً، ومجوهرات (بيركا جيم) Precia-Gem، ومجوهرات (ديفين إنديان هيرتيج) Divine-Indian Heritage، ومجوهرات (ستاريلت كيدز) Starlet-Kids.
قال شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية في مالابار للذهب والألماس: "أنا متحمس للغاية لإعادة إطلاق صالات العرض التي تم تجديدها حديثاً في الكويت والإمارات العربية المتحدة، كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية. في إطار خططنا الدولية، نعتزم افتتاح خمسة صالات عرض جديدة في شهر أكتوبر، يتصدرها إطلاق خامس وأكبر صالة عرض لنا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقع في لوس أنجلوس.
بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على التوسع بشكل أكبر من خلال افتتاح صالات عرض جديدة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، مع تعزيز بصمتنا في أمريكا الشمالية من خلال إطلاق سادس صالة عرض لنا في أتلانتا، جورجيا.
في جميع صالات العرض هذه، يظل تركيزنا على تقديم تجربة تسوق مجوهرات لا مثيل لها، مدعومة بمبادرتنا "صنع في الهند؛ سُوِّق إلى العالم". وبينما نسعى إلى التنويع الجغرافي، نحن ملتزمون أيضاً بتطوير محفظة منتجاتنا من خلال تقديم مجموعات المجوهرات العربية والسلسلة الغربية القيمة.