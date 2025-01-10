"ماجد الفطيم" تطلق"هايبر ماكس"في عُمان بـ2000 فرصة عمل جديدة
أطلقت مجموعة "ماجد الفطيم"، وهي مجموعة تجارية إماراتية تمتلك وتدير مراكز التسوق والمجمعات السكنية، علامة تجارية جديدة لبيع المواد الغذائية تسمى "هايبرماكس" في 11 موقعاً في سلطنة عمان.
وقالت المجموعة إنها ستعمل على خلق فرص وظيفية مفيدة لموظفيها الحاليين مع تطوير خط المواهب لديها بشكل مستمر لضمان قوة عاملة مستدامة في جميع أعمالها.
وقالت الشركة في بيان لصحيفة "خليج تايمز": "ستخلق "هايبر ماكس" 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في سلطنة عمان، وستقوم بتنمية القوى العاملة الماهرة لتقديم تجربة تسوق استثنائية".
وأضافت الشركة التي يقع مقرها في دبي إنها: "ستعطي الأولوية للتوظيف والموارد المحلية لخدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل".
تملك المجموعة وتدير علامة "كارفور" التجارية للبيع بالتجزئة في العديد من بلدان المنطقة. وأغلقت "كارفور" عُمان عملياتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ستقدم "هايبر ماكس" مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية وعروض مميزة مقابل القيمة، بالإضافة إلى تجربة تسوق حديثة صديقة للمستهلك.
وقالت المجموعة إنها: "تستفيد من شبكة أصولها الحالية في عُمان" لصالح "هايبر ماكس".
وصرّحت المجموعة في بيان لها: "يعكس هذا اقتراح العلامة التجارية لجعل المنتجات عالية الجودة، وعروض القيمة مقابل المال، والمنتجات المحلية الطازجة في متناول العملاء في جميع أنحاء السلطنة".
وأفاد البيان: "تعد عُمان سوقاً رئيسياً لمجموعة "ماجد الفطيم"، ولدى المجموعة استثمارات كبيرة في الأعمال ومراكز التسوق والمجتمعات وتجارة التجزئة والترفيه، ممّا يدل على التزامنا الطويل الأمد تجاه السلطنة".
وفيما يتعلق بتوسع العلامة التجارية "هايبر ماكس" في المنطقة، كشفت الشركة أنها: "تقوم بمراجعة وتقييم أعمالها بشكل منتظم لضمان بقائها مرنة في التكيّف مع ديناميكيات السوق المتطورة".