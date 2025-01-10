"ماجد الفطيم" تطلق"هايبر ماكس"في عُمان بـ2000 فرصة عمل جديدة

وصرّحت المجموعة في بيان لها: "يعكس هذا اقتراح العلامة التجارية لجعل المنتجات عالية الجودة، وعروض القيمة مقابل المال، والمنتجات المحلية الطازجة في متناول العملاء في جميع أنحاء السلطنة".