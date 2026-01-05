"مؤشر دبي الذكي" يحمي المستأجرين من الزيادات العشوائية

عندما فتح "جاسم محمد"، وهو مستأجر في دبي، رسالة بريد إلكتروني تخطره بزيادة إيجار شقته في منطقة القوز، كان الإيجار الجديد المقترح أعلى مما توقعه. يعيش جاسم في الشقة منذ ثلاث سنوات، وشهد ارتفاع إيجاره السنوي بشكل مطرد من 48,000 درهم إلى 56,700 درهم. ومن المقرر تجديد عقده في مارس 2026، وقد أخطره المكتب العقاري بزيادة أخرى، هذه المرة من 56,700 درهم إلى 63,000 درهم.

وبدلاً من الجدال حول "أسعار السوق" أو سؤال جيرانه، فعل جاسم ما يفعله عدد متزايد من المستأجرين في دبي الآن: راجع مؤشر الإيجارات الذكي التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال إن النتيجة أظهرت أن المبنى غير مؤهل لزيادة الإيجار، حيث تم وضع علامة "غير قابل للتطبيق" أمام قيمة الزيادة.

بناءً على ذلك، رد جاسم على المكتب العقاري بنتيجة المؤشر، وكان الرد فورياً: تم الإبقاء على الإيجار عند 56,700 درهم.

ووفقاً لخبراء العقارات، فإنه منذ إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي العام الماضي، أصبحت مفاوضات الإيجار تُجرى بشكل متزايد باستخدام بيانات رسمية خاصة بكل مبنى. وأصبحت العملية أكثر شفافية، حيث يستخدمها المستأجرون للتفاوض على إيجارات أفضل.

ويستخدم المؤشر المحدث نهجاً متطوراً لتصنيف المباني يأخذ في الاعتبار الخصائص الفنية والإنشائية للعقار، والتشطيبات والصيانة، والموقع والقيمة المكانية، والخدمات مثل النظافة وإدارة المواقف. ويتم تحديد زيادات الإيجار بناءً على الفجوة بين الإيجار الحالي للمستأجر ومتوسط إيجار السوق، حيث تبدأ من 0% في بعض الحالات وتصل إلى 20% في حالات أخرى.

كيف يعمل مؤشر الإيجارات؟

قالت نيرال جافيري، مديرة إدارة الممتلكات في شركة "Better Homes"، لصحيفة "خاليج تايمز" إن المستأجرين يستخدمون المؤشر بنشاط لضمان تقييمات عادلة. وأضافت: "في العديد من المباني الاستثمارية، لم تكن هناك زيادات ملحوظة، أو ظلت الإيجارات كما هي لأنواع معينة من الوحدات. تتيح حاسبة (ريرا) الآن للمستخدمين اختيار اسم مبنى معين وتقييم البيانات الخاصة بذلك العقار لتحديد أي زيادة مسموح بها، مما يوفر عملية تقييم أكثر عدالة".

وأوضحت كرامفيلا جاكنوز، رئيسة القسم التجاري في "A1 Properties"، أن التسعير لم يعد مدفوعاً بأسعار الإيجار المطلوبة أو الافتراضات، بل بالمعاملات الحقيقية المسجلة، مما يؤدي إلى مفاوضات أكثر إنصافاً. وقالت: "المستأجرون يستخدمون المؤشر بنشاط أكبر بالتأكيد. لقد رأينا ملاكاً يراجعون الزيادات أو يوقفونها بمجرد أن أظهر المؤشر تعديلات مسموحاً بها أقل، مفضلين استقرار المستأجر على بقاء الوحدة شاغرة".

وأكدت أن كلاً من الملاك والمستأجرين يستفيدون من المؤشر؛ فالمستأجرون يحصلون على الوضوح، والملاك يحصلون على الكفاءة، و"السوق يستفيد من الاستقرار على المدى الطويل". وشاركت مثالاً ملموساً: "لقد رأينا مقترحات تجديد (لشقة في دبي مارينا) تنخفض من حوالي 225,000 درهم إلى 205,000 درهم بمجرد تطبيق مؤشر الإيجارات".

ونصحت المستأجرين بالدخول في مناقشات التجديد وهم مستعدون: "راجع مؤشر الإيجارات، والصفقات الأخيرة في مبناك، وابدأ المفاوضات بالبيانات بدلاً من العاطفة".

لماذا يهم مؤشر الإيجارات؟

قالت شبنا إبراهيم، مديرة عقارات، إن المستأجرين أصبحوا أكثر وعياً بحقوقهم الآن: "لقد رأيت الكثير من المستأجرين يتلقون إخطارات بزيادة الإيجار ويردون بلقطات شاشة (Screenshots) لمؤشر الإيجار الحالي، وبالتالي لا تحدث زيادة فعلية".

وكما ذكرت "خاليج تايمز"، فمن المتوقع أن تستمر الإيجارات في دبي في الارتفاع خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 4% إلى 6% في مناطق مختارة، حتى مع دخول معروض جديد وزيادة المنافسة بين الملاك.

ومع ذلك، يقول خبراء الصناعة إن مؤشر الإيجارات الذكي يغير كيفية تطبيق تلك الزيادات على أرض الواقع، خاصة بالنسبة للمستأجرين الحاليين. وبينما من المرجح أن يستمر نمو الإيجارات المعلنة في المجمعات ذات الطلب المرتفع، فإن استخدام البيانات الرسمية على مستوى المبنى يساعد في تهدئة الزيادات أثناء التجديدات ويوفر للمستأجرين وضوحاً أكبر بشأن ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.