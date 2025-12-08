مؤسس "ريديت" من أبوظبي: 20% من محتوى التواصل الإجتماعي"مزيف"

حذر أليكسيس أوهانيان، مؤسس منصة "ريديت" (Reddit)، من أن الإنترنت يهيمن عليه بشكل متزايد المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي والمُدار بواسطة الروبوتات، مشيراً إلى أن ما يصل إلى "20% من كل المحتوى الذي نراه على وسائل التواصل الاجتماعي مزيف"، وذلك خلال قمة "جسر" (Bridge Summit) في أبوظبي يوم الأربعاء.

وفي حديثه مع نيخيل كومار، رئيس التحرير التنفيذي لمجلة "تايم"، قال أوهانيان إن التحول بدأ "خلال السنوات الثلاث التي تلت ظهور ChatGPT"، واصفاً ارتفاعاً كبيراً في المنشورات والحسابات والتفاعل المصطنع عبر المنصات.

وقال: "لا توجد منصة محصنة حقاً". وأضاف: "لقد أصبح من التافه الآن تسيير المحتوى بواسطة الروبوتات... سواء كانت حسابات مزيفة، أو بشراً حقيقيين ينشرون محتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن الدوافع تجارية وليست أيديولوجية.

"هناك حافز تجاري حقيقي لملء هذه المساحات، لأن تلك البيانات تدرب النماذج التي تتشكل عندما نسأل ChatGPT إلى أين يجب أن أذهب في عطلة أو أي صانع خبز يجب أن أشتريه."

الثقة تنهار على الإنترنت

قال أوهانيان إنه حتى مستخدمي الإنترنت ذوي الخبرة يتم خداعهم بشكل متزايد بالمحتوى المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وقال: "إذا كنت من السكان الأصليين رقمياً... فمن المحتمل أن تكون أقل عرضة للخداع. لكني أجد نفسي مضللاً"، مضيفاً أن هذا الاتجاه يتسارع. وقال: "هذا الرقم لن ينخفض. المسار سيتجه صعوداً فقط".

وقال إن المرحلة التالية من وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تُبنى حول هوية بشرية موثقة – دون اللجوء إلى طرق متطرفة مثل مسح شبكية عين الناس.

قال: "سيتعين على شخص ما صياغة شكل الموجة التالية من وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحقق من الإنسانية".

في الوقت الحالي، قال إن "ألفا" الخاصة به – وهي رؤى حقيقية وقيّمة – تأتي من مجموعات الدردشة الصغيرة والمغلقة التي تضم "50 إلى 100 شخص، لأن الجميع يعرف أنهم بشر".

العلامات التجارية ستعيد التفكير في الإعلانات الرقمية

توقع أوهانيان أن الزيادة في التفاعل المزيف ستجبر العلامات التجارية متعددة الجنسيات على إعادة تقييم الإنفاق عبر الإنترنت.

وقال: "ماذا يحدث إذا كنت علامة تجارية متعددة الجنسيات، ولماذا تشتري إعلانات، خاصة على منصة يكون نصف الناس فيها غير حقيقيين؟"

وأشار إلى أن وصول الفيديو المولّد بالذكاء الاصطناعي شديد الواقعية سيكثف المشكلة، مشيراً إلى التطورات السريعة بعد إصدار "سورا" (Sora) من "أوبن إيه آي" (OpenAI).

الاتجاه المعاكس: التجارب البشرية في العالم الحقيقي

قال أوهانيان إن التقنيات ذاتها التي تحول الإنترنت ستجعل التجارب الحية والشخصية أكثر قيمة.

قال: "عندما تصبح شاشاتنا أكثر إدماناً بمئة مرة، يعاني جزء من إنسانيتنا". وأضاف: "إنسانية الرياضة لا تُصدق. نحن بحاجة إلى رؤية مجموعة من البشر يتنافسون في أفضل حالاتهم لخلق لحظات".

وجادل بأنه بعد الإغلاقات بسبب كوفيد-19 – وخاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي بتخصيص الترفيه الرقمي – سيبحث الناس بشكل متزايد عن تجارب جسدية "حول بشر آخرين".

توقع عودة قوية للمسرح والعروض الحية.

وقال: "أعتقد أن هذا هو رهاني الأكثر جذرية. المسرح سيحقق عودة ضخمة؛ هناك طاقة مختلفة تلامسك عندما يروي البشر قصة".

لماذا تحول إلى الرياضات النسائية

ربط أوهانيان استثماره في الرياضات النسائية بهذا التحول الأوسع نحو التواصل البشري الأصيل.

وتذكر استقالته من مجلس إدارة "ريديت" "قبل خمس سنوات" وإعادة تقييم كيفية استخدام منصته. وكانت إحدى خطواته الأولى هي دعم نادي Angel City FC، الذي يعد الآن أحد الأندية الأكثر قيمة لكرة القدم النسائية في الولايات المتحدة.

وقال: "قال معظم الناس إنني سأخسر كل أموالي. لا أحد يهتم بالرياضات النسائية". وأضاف: "لحسن الحظ، أثبتنا أنهم جميعاً كانوا مخطئين".

وقال إنه مقتنع الآن بأن جزءاً كبيراً من إرثه المستقبلي "سيكون في هذا المجال".

وأضاف: "في كل مرة أعود فيها إلى أبوظبي، أشعر بتفاؤل وطاقة كبيرين. من الرائع رؤية الكثير من الناس يتنافسون... ويحلون مشاكل حقيقية".