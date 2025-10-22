مؤتمر ميدما الثامن عشر يعود إلى الشارقة

وتشمل الجلسات الرئيسية ما يلي:"التوصيف الريولوجي لخليط الخرسانة المطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد المحلية في دولة الإمارات" من جامعة أبوظبي، و"نهج مسجل ببراءة اختراع للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد لعناصر هيكلية من الجيل القادم» من الجامعة الأمريكية في الشارقة، و"نهج للتنبؤ بقوة الضغط للخرسانة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بناءً على المسامية" من جامعة الشارقة، و"تقدم مشروع التوحيد القياسي وإصدار الشهادات وإنفاذها للمواد اللاصقة الأسمنتية للبلاط (CTA) في دبي"، الذي تقدمه مجموعة عمل ميدما الخاصة بالمواد اللاصقة الأسمنتية للبلاط.