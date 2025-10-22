مؤتمر ميدما الثامن عشر يعود إلى الشارقة

ستعود جمعية المونة الجافة في الشرق الأوسط (MEDMA) مع فعاليتها الرئيسية "المونة الجافة في الشرق الأوسط 2025" التي ستُقام في مركز إكسبو الشارقة في 22 أكتوبر 2025، وفي عامها الثامن عشر، لا يزال هذا الحدث المنصة التقنية والتواصلية الرائدة لخبراء المونة الجافة، والمتخصصين في البناء، وقادة المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
سيشمل المؤتمر، الذي يُعقد ليوم واحد، برنامجاً تقنياً موسعاً، وعرضاً تفاعلياً للصناعة، بالإضافة إلى إطلاق دليل المونة الجافة السنوي 2025، وسيحصل الحضور على رؤى حول أحدث التقنيات مثل الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، وتطوير المواد الرابطة المستدامة، والتنبؤ بقوة الخرسانة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية في صناعة الأسمنت.
وتشمل الجلسات الرئيسية ما يلي:"التوصيف الريولوجي لخليط الخرسانة المطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد المحلية في دولة الإمارات" من جامعة أبوظبي، و"نهج مسجل ببراءة اختراع للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد لعناصر هيكلية من الجيل القادم» من الجامعة الأمريكية في الشارقة، و"نهج للتنبؤ بقوة الضغط للخرسانة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بناءً على المسامية" من جامعة الشارقة، و"تقدم مشروع التوحيد القياسي وإصدار الشهادات وإنفاذها للمواد اللاصقة الأسمنتية للبلاط (CTA) في دبي"، الذي تقدمه مجموعة عمل ميدما الخاصة بالمواد اللاصقة الأسمنتية للبلاط.
ومن أبرز ما يميز مؤتمر ميدما 2025 المشاركة الفعالة لطلبة الجامعات الذين يعرضون أبحاثاً مبتكرة تعكس مستقبل البناء المستدام، وسيضم معرض الملصقات الطلابية مشاريع من جامعات الإمارات الرائدة، بما في ذلك "تقييم نمو البنية التحتية في المناطق الحضرية باستخدام بيئة نظم المعلومات الجغرافية: دراسة حالة مدينة الشارقة"، و"فيل ويفز: تربة مدمجة ذاتياً للبناء المستدام". وتُظهر هذه المساهمات الإبداع والتميز التقني لمهندسي المستقبل الذين يلتزمون بتعزيز التنمية المستدامة والنمو الحضري الذكي في جميع أنحاء المنطقة.