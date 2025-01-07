مؤتمر جامعة لاهور يناقش الابتكار الرقمي والمساواة بين الجنسين

ورحب المؤتمر هذا العام بمشاركين بارزين من مؤسسات رائدة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كلية لندن للاقتصاد، وجامعة أكسفورد، وجامعة برينستون، وجامعة مانشستر، لتعزيز التبادلات الغنية حول قضايا التنمية الحرجة، بهدف تعزيز التبادل الغني حول القضايا التنموية الحاسمة. وقد أبرز تنوع الخبرات والتجارب التي تم تبادلها أهمية إنشاء مساحات حيث تلهم الأفكار العمل الجماعي. استكشف الحدث الذي استمر لمدة ثلاثة أيام موضوعات هامة تراوحت بين العدالة المناخية، والتخفيف من الفقر، إلى الابتكار الرقمي والمساواة بين الجنسين.