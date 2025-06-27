مؤتمرات دبي تدفع طفرة الإيجارات قصيرة الأجل وعوائد المستثمرين

دبي، المدينة التي يرمز اسمها للطموح والرفاهية والنمو المتواصل، رسّخت مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل والسياحة. وقد ساهم هذا الموقع الاستراتيجي، إلى جانب رؤية حكومية استباقية، في تهيئة بيئة تجذب باستمرار مؤتمرات ومعارض وفعاليات عالمية المستوى. ويؤثر هذا المشهد المزدهر للمؤتمرات تأثيراً عميقاً على سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي، إذ يحفّز الطلب ويرسم ملامح التوجهات، ويخلق فرصاً مربحة لمالكي العقارات وشركات الإدارة المهنية على حد سواء.

وحصلت المدينة على رقم قياسي بلغ 437 عرضاً لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية في عام 2024، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، بهدف استضافة 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025. وتشمل هذه الفعاليات معارض تجارية عالمية شهيرة مثل "جيتكس" و"أراب هيلث"، ومهرجانات ثقافية كبرى، وفعاليات رياضية، تجذب مجتمعةً ملايين الزوار سنوياً. في عام 2024، استقبلت دبي 18.72 مليون زائر دولي لليلة واحدة، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 17.15 مليون زائر في عام 2023. غالباً ما يحتاج هؤلاء الحضور، الذين يشكل مسافرو الأعمال والمندوبون والعارضون نسبة كبيرة منهم، إلى إقامة مرنة وقصيرة الأجل تتجاوز العروض الفندقية التقليدية. يوفر سوق الإيجار قصير الأجل مجموعة متنوعة من الخيارات من شقق الاستوديو إلى الفيلات الفاخرة، التي تلبي الميزانيات والتفضيلات المتنوعة.

التأثير الأكثر مباشرة هو الزيادة الكبيرة في الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، وخاصة خلال مواسم المؤتمرات. وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإشغال لمنازل العطلات، متفوقة على الإقامات الفندقية التقليدية في العديد من المواقع الرئيسية. على سبيل المثال، يمكن أن يصل متوسط معدلات الإشغال للإيجارات قصيرة الأجل في دبي إلى 85-95 في المائة خلال فترات الذروة، وهو دليل على الطلب القوي المدفوع بسياحة الأعمال. بلغ متوسط معدل الإشغال في قطاع الفنادق في عام 2024 نسبة 78.2 في المائة، ارتفاعاً من 77.4 في المائة في عام 2023، مع ارتفاع عدد ليالي الغرف المشغولة إلى 43.03 مليون ليلة. يسمح هذا الطلب المتزايد لأصحاب العقارات بتطبيق استراتيجيات تسعير ديناميكية. خلال المؤتمرات والفعاليات الكبرى، يمكن أن ترتفع أسعار الليالي للإيجارات قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى عائدات إيجار أعلى بكثير مقارنة بالإيجارات طويلة الأجل. بلغ متوسط حجز العقارات المُدرجة للإيجار قصير الأجل في دبي 255 ليلة سنوياً، بمعدل إشغال متوسط بلغ 70%، ومتوسط سعر يومي بلغ 620 درهماً إماراتياً في عام 2023. وقد جذبت هذه الإمكانات المربحة العديد من المستثمرين لشراء عقارات مخصصة لسوق الإيجار قصير الأجل، حيث بلغ متوسط دخل المُضيف 156 ألف درهم إماراتي في عام 2023.

وفي حين لا يزال سياح الترفيه يُشكلون شريحةً مهمة، إلا أن قطاع المؤتمرات يجذب فئةً مميزةً من الضيوف: مسافرو الأعمال. غالباً ما يبحث هؤلاء الأفراد عن عقارات توفر مساحةً وخصوصيةً أكبر ووسائل راحةٍ مُلائمةٍ للعمل، مثل مساحات العمل المُخصصة، والإنترنت عالي السرعة، والمطابخ المُجهزة بالكامل. وقد أدى ذلك إلى زيادة التركيز على تأثيث العقارات وتجهيزها لتلبية احتياجات هذه الفئة من العملاء المُتميزين. ويُصبح القرب من مراكز المعارض الرئيسية، والمناطق التجارية، ومراكز المواصلات عاملاً حاسماً في استئجار العقارات قصيرة الأجل التي تُلبي احتياجات مُشاركي المؤتمرات. وتشهد مناطق مثل "داون تاون دبي"، والخليج التجاري، ومرسى دبي، والقرب من مركز دبي التجاري العالمي، طلباً مُتزايدًا بشكل خاص خلال فعاليات الأعمال، حيث تُعدّ الراحة وسهولة التنقل أمراً بالغ الأهمية للمندوبين.

في ظل هذا المشهد المتطور، تبرز العديد من الاتجاهات. فبينما هيمنت العقارات الفاخرة تقليدياً على سوق الإيجار قصير الأجل في دبي، هناك إدراك متزايد للحاجة إلى خيارات متوسطة ومناسبة للميزانيات. لا يبحث جميع المشاركين في المؤتمرات أو مسافري الأعمال عن الفخامة الفائقة، كما أن تنوع الأسعار يسمح لدبي بتلبية احتياجات جمهور أوسع، مما يعزز جاذبيتها كوجهة للمؤتمرات. يوفر هذا القطاع عوائد مجزية للمستثمرين بفضل الطلب المستمر والمتوقع. كما يستفيد سوق الإيجار قصير الأجل بشكل متزايد من التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتجربة الضيوف. ويشمل ذلك خوارزميات التسعير الديناميكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول المنازل الذكية لتسجيل الوصول بسلاسة وإدارة الطاقة، وجولات الواقع الافتراضي للضيوف المحتملين. كما أصبحت منصات إدارة العقارات أكثر تطوراً، حيث توفر للمالكين رؤى آنية حول أداء عقاراتهم.