"لينك وشركاه" تحذر المشترين: اشتروا مركباتكم من "كلداري" فقط

أصدرت شركة Lynk & Co للسيارات الفاخرة نصيحة للجمهور بعدم التعامل مع أي بائعين غير مرخصين ولكن شراء المركبات فقط من شركة "كلداري موتورز" Galadari Motors "لضمان السلامة وحماية حقوق المستهلك".

وجاء في بيان للشركة أرسل إلى صحيفة خليج تايمز: "يرجى العلم أن شركة كلداري للسيارات هي شريكنا الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وليس لدينا أي شركاء خارجيين".

قد يؤدي شراء سيارة من بائع غير معتمد إلى منع المستهلك من التعاقد على صيانة السيارة في الورش المعتمدة (مراكز خدمة كلداري موتورز). صدر هذا الإشعار حرصًا على سلامتك وحقوقك كمستهلك، وفقًا لما ذكرته شركة لينك وشركاه.

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وهذا يعني أن أي مركبات Lynk & Co تباع خارج الموزع المعتمد لا تخضع لضمان الشركة المصنعة ولا يتم صيانتها داخل ورش العمل المعتمدة لدى الموزع والتي تضم مهندسين مدربين من قبل الشركة المصنعة للسيارة.

وأشارت شركة لينك وشركاه إلى أن "العروض المُروَّجة خارج الوكالة، والتي تتضمن ضمانًا أو صيانة، غير صحيحة وغير معتمدة". وأضافت: "المركبات التي لا تحمل مواصفات مجلس التعاون الخليجي تُخالف معايير السلامة والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة".

"لينك آند كو"، التابعة لمجموعة "زيكر"، علامة تجارية رائدة في مجال السيارات الفاخرة، تشتهر بتصميمها المتطور وتقنياتها المتطورة ومركباتها عالية الأداء، بما في ذلك سيارات السيدان، وسيارات الدفع الرباعي، وسيارات الاحتراق الداخلي، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية، وسيارات الأداء العالي. وتركز الشركة بشكل كبير على الابتكار، حيث "تقدم تجربة قيادة سلسة مصممة خصيصًا للمستهلكين المعاصرين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

في مارس من هذا العام، دخلت كلداري إخوان وشركة لينك وشركاه في شراكة لتقديم مجموعة المركبات هذه إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. وبهذا، أصبحت كلداري الموزع الرسمي لمركبات وقطع غيار لينك وشركاه في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.