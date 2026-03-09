ليلي تهزم السرطان.. "الجليلة" تمنح طفلةً حياةً جديدة

دعمت مؤسسة الجليلة، الذراع الخيرية لدبي الصحية، رحلة علاج المريضة الشابة ليلي عبد الغني، حيث غطت التكلفة الكاملة لرعايتها من السرطان من خلال برنامج عون، برنامج المؤسسة المخصص لدعم علاج المرضى المقيمين في الإمارات.

في سن الثالثة، تم تشخيص ليلي بورم كلوي أيسر يُعرف باسم ورم ويلمز. خضعت لعملية جراحية لإزالة جزء من كليتها اليسرى وتلقت العلاج الكيميائي كجزء من علاجها. بعد ثلاثة أشهر من إكمال العلاج، كشفت المراقبة الدقيقة أن المرض قد عاود الظهور في رئتيها وبطنها. تطلب هذا المزيد من التدخل وبروتوكول علاج مكثف تحت إشراف فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، حيث تلقت رعاية شاملة وعطوفة.

قالت والدة ليلي’: “في البداية، كنا نعيش بقلق دائم وعبء مالي بسبب تكاليف العلاج. بعد التقدم بطلب للحصول على الدعم من مؤسسة الجليلة، تم قبول حالة ليلي’، حيث غطت المؤسسة التكلفة الكاملة للرعاية.”

وأضافت: “لم تكن رحلة العلاج سهلة، لكن دعم المؤسسة منحنا الاستقرار وسمح لنا بالتركيز على الوقوف بجانب ليلي خلال كل مرحلة من مراحل تعافيها كعائلة.”

وتابعت: “كانت اللحظة الأكثر عاطفية عندما قيل لنا إن علاجها قد انتهى وأنها خالية من السرطان. شعرت وكأن الحياة بدأت من جديد. نحن ممتنون بشدة لمؤسسة الجليلة، والفريق الطبي في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وكل من وقف بجانبنا خلال علاج ليلي’. اليوم، تعافت ابنتنا تمامًا وعادت لتعيش حياة طبيعية وسعيدة.”

عمل الفريق الطبي متعدد التخصصات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال عن كثب مع عائلة ليلي’ طوال رحلتها. قدموا إرشادات واضحة حول المرض، وشرحوا التشخيص، وأشركوا العائلة في قرارات العلاج، مما ساعدهم على الشعور بالتمكين والتحكم بشكل أكبر في رعاية ليلي’.