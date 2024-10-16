"ليكسار" تقدم أسرع حلول التخزين في جيتكس 2024

تُقدم سلسلة "ليكسار آرمر" (Lexar ARMOR)، أول بطاقات ذاكرة في العالم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316، خيارين مميزين: "جولد سانديسك يو إتش إس-2" (GOLD SD UHS-II) و"سيلفر برو سانديسك يو إتش إس-2" (SILVER PRO SD UHS-II). وتتمتع كلتا البطاقتين بهيكل متين مُغلف بالفولاذ عالي الجودة، ومقاومة للماء والغبار والانحناء وفقاً لمعيار "آي بي 68" (IP68)، مما يجعلهما مثاليتين للتصوير في الهواء الطلق. وتُوفر البطاقتان سرعات قراءة تصل إلى 280 ميجابايت/ثانية، بينما تختلفان في سرعة الكتابة، حيث تصل سرعة "سيلفر برو" إلى 160 ميجابايت/ثانية، في حين تصل سرعة الـ "جولد" إلى 205 ميجابايت/ثانية. وستتوفر بطاقات "سانديسك ليكسار آرمر جولد" (SD Lexar Armor Gold) و"سيلفر برو" (Silver Pro) بسعات مُتعددة: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.