"ليكسار" تقدم أسرع حلول التخزين في جيتكس 2024
تستعرض شركة "ليكسار"، العلامة التجارية العالمية الرائدة في حلول الذاكرة والتخزين، خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024، مجموعة من أقوى وأسرع حلول التخزين في العالم. تتميز هذه الحلول بقدراتها الهائلة وسرعاتها المذهلة، حيث تستهدف بشكل خاص المصورين المحترفين ومصوري الفيديو واللاعبين وصناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط.
وقال فيصل عبيدة، المدير العام ومدير التسويق العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة "ليكسار": "تُجسّد مشاركتنا في جيتكس تركيزنا المستمر على البحث والتطوير، والتزامنا الراسخ بتقديم حلول ذاكرة مبتكرة تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. وتخضع جميع منتجات "ليكسار" لاختبارات صارمة في مختبرات الجودة الخاصة بنا، والتي تضم أكثر من 1100 جهاز رقمي، لضمان أعلى مستويات الأداء والجودة والمطابقة والموثوقية."
تُقدم سلسلة "ليكسار آرمر" (Lexar ARMOR)، أول بطاقات ذاكرة في العالم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316، خيارين مميزين: "جولد سانديسك يو إتش إس-2" (GOLD SD UHS-II) و"سيلفر برو سانديسك يو إتش إس-2" (SILVER PRO SD UHS-II). وتتمتع كلتا البطاقتين بهيكل متين مُغلف بالفولاذ عالي الجودة، ومقاومة للماء والغبار والانحناء وفقاً لمعيار "آي بي 68" (IP68)، مما يجعلهما مثاليتين للتصوير في الهواء الطلق. وتُوفر البطاقتان سرعات قراءة تصل إلى 280 ميجابايت/ثانية، بينما تختلفان في سرعة الكتابة، حيث تصل سرعة "سيلفر برو" إلى 160 ميجابايت/ثانية، في حين تصل سرعة الـ "جولد" إلى 205 ميجابايت/ثانية. وستتوفر بطاقات "سانديسك ليكسار آرمر جولد" (SD Lexar Armor Gold) و"سيلفر برو" (Silver Pro) بسعات مُتعددة: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.
وفي إطار مشاركتها في معرض جيتكس العالمي، تُقدم ليكسار أيضاً بطاقة "بروفشونال دايمند سي اف اكسبرس 4.0 من نوع بي" (Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B)، والتي تُعتبر أسرع بطاقة ذاكرة في العالم، حيث تُوفر سرعات قراءة تصل إلى 3700 ميجابايت/ثانية و 3400 ميجابايت/ثانية للكتابة. ومن أبرز منتجات "ليكسار" هذا العام هو قرص الـ "اس اس دي" (SSD) المحمول "اس ال 500" (SL500) الجديد، والذي يُعد أحد أنحف أقراص "اس اس دي" (SSD) في العالم، حيث يبلغ سمكه 4.8 ملم فقط (0.2 بوصة)، بحجم بطاقة الائتمان تقريباً، ويزن 43 جراماً (1.5 أونصة). ويُوفر "اس ال 500"، المُتوافق مع أجهزة "يو اس بي 3.2 الجيل2*2" (USB 3.2 Gen2x2)، سرعات قراءة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية و سرعات كتابة تصل إلى 1800 ميجابايت/ثانية.
واختتم عبيدة قائلاً: "تُؤكد مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي على التزامنا بتقديم أحدث حلول الذاكرة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن متحمسون لعرض أول بطاقة ذاكرة في العالم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة "آرمر"، و"اس اس دي" محمول فائق الصغر "اس ال 500" (SL500)، إلى جانب حلول التخزين المبتكرة الأخرى التي صُممت لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستخدمين، وتُقدم أداءً وقيمةً لا مثيل لها للعملاء في المنطقة."