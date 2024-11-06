"لولو للتجزئة" تحقق رقماً قياسياً في الاكتتاب العام الأولي بقيمة 21.07 مليار درهم

وكانت شركة لولو للتجزئة، قد اعلنت يوم الاثنين، عن زيادة حجم طرحها العام الأولي بنسبة 5% إلى 30%، حيث خصصت المزيد من الأسهم للمستثمرين المحترفين.

وتمت زيادة إجمالي حجم الطرح إلى أكثر من 3.09 مليار سهم (3,098,671,605) من أكثر من 2.58 مليار سهم (2,582,226,338) المعلن عنها سابقًا، كما تم تخصيص 516,445,267 سهم إضافية بالكامل لطرح المستثمرين المؤهلين - الشريحة الثانية، والتي يمكن الوصول إليها فقط للمستثمرين المحترفين.