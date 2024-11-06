"لولو للتجزئة" تحقق رقماً قياسياً في الاكتتاب العام الأولي بقيمة 21.07 مليار درهم
أعلنت شركة لولو للتجزئة، اليوم الأربعاء، عن سعر العرض النهائي عند 2.04 درهم للسهم، وهو ما يمثل الحد الأقصى لنطاق سعر العرض المعلن عنه سابقاً، ما يعني قيمة سوقية تبلغ 21.07 مليار درهم.
وحقق الطرح العام الأولي طلباً إجمالياً تجاوز 135 مليار درهم من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وهو رقم قياسي لطرح عام أولي غير حكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم تغطية الطرح العام الأولي بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح،كما حقق الطرح عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليار درهم، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
وكانت شركة لولو للتجزئة، قد اعلنت يوم الاثنين، عن زيادة حجم طرحها العام الأولي بنسبة 5% إلى 30%، حيث خصصت المزيد من الأسهم للمستثمرين المحترفين.
وتمت زيادة إجمالي حجم الطرح إلى أكثر من 3.09 مليار سهم (3,098,671,605) من أكثر من 2.58 مليار سهم (2,582,226,338) المعلن عنها سابقًا، كما تم تخصيص 516,445,267 سهم إضافية بالكامل لطرح المستثمرين المؤهلين - الشريحة الثانية، والتي يمكن الوصول إليها فقط للمستثمرين المحترفين.
ومن المنتظر أن تدرج شركة لولو للتجزئة أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتجاوز إجمالي التزامات المستثمرين الرئيسيين مليار درهم (273 مليون دولار)، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب في 100 مليون دولار منها. وتخضع أسهم المستثمرين الرئيسيين لترتيب حظر لمدة 180 يومًا.