"لوزين جيفورجيان" تتولى قيادة لجنة السياحة في أرمينيا برؤية لتعزيز التراث الثقافي والطبيعي

وقالت "لوزين جيفورجيان": "يشرفني أن أتولى هذا الدور وأن أساهم في نمو أرمينيا كوجهة تجذب وتلهم المسافرين من جميع أنحاء العالم. تقدم بلادنا عدداً هائلاً من معالم الجذب، حيث تقدم تجارب المغامرة والطبيعة والثقافة وفن الطهي، فضلاً عن تراث صناعة النبيذ الغني. من خلال التركيز على النمو المستدام والشامل، نهدف إلى خلق تجارب لا تُنسى للزوار وفوائد اقتصادية دائمة لمجتمعاتنا".