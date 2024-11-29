"لوزين جيفورجيان" تتولى قيادة لجنة السياحة في أرمينيا برؤية لتعزيز التراث الثقافي والطبيعي
أعلنت لجنة السياحة في أرمينيا عن تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، وهي "لوزين جيفورجيان". لدى جيفورجيان خبرة واسعة وشغف عميق بأرمينيا، وهي تتولى هذا الدور برؤية واضحة لرفع مكانة أرمينيا كوجهة عالمية رائدة، تشتهر بتراثها الثقافي وجمالها الطبيعي.
وفي دورها كرئيسة مجلس الإدارة، ستقود "جيفورجيان" المبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة في أرمينيا من خلال دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الشراكات المستدامة، وعرض المعالم السياحية الفريدة التي تتمتع بها البلاد في جميع أنحاء العالم. وتحت قيادتها، ستوجه اللجنة جهودها نحو وضع أرمينيا كوجهة رائدة في المنطقة، تعرف بمعالمها التاريخية وتراثها الحي ومناظرها الطبيعية الخلابة وفرص المغامرة المثيرة ومطبخها التراثي الغني.
وقال وزير الاقتصاد، "جيفورج بابويان": "يسعدنا أن نرحب بـ "لوزين جيفورجيان" كرئيسة مجلس الإدارة للجنة السياحة. وبفضل خبرتها وتفانيها، نتطلع إلى تعزيز قطاع سياحي أكثر ديناميكية ومرونة يسلط الضوء على المناطق السياحية الفريدة في أرمينيا للمسافرين في جميع أنحاء العالم".
وقالت "لوزين جيفورجيان": "يشرفني أن أتولى هذا الدور وأن أساهم في نمو أرمينيا كوجهة تجذب وتلهم المسافرين من جميع أنحاء العالم. تقدم بلادنا عدداً هائلاً من معالم الجذب، حيث تقدم تجارب المغامرة والطبيعة والثقافة وفن الطهي، فضلاً عن تراث صناعة النبيذ الغني. من خلال التركيز على النمو المستدام والشامل، نهدف إلى خلق تجارب لا تُنسى للزوار وفوائد اقتصادية دائمة لمجتمعاتنا".
تلتزم لجنة السياحة، بقيادة جيفورجيان، بدفع عجلة الابتكار في الصناعة، وتوسيع حضور أرمينيا كوجهة سياحية لا بد من زيارتها، وتقديم تجارب لا تُنسى للمسافرين. وتتطلع اللجنة إلى حقبة مثيرة من النمو والتطور.