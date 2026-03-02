لا سياح بلا مأوى.. دبي تضع "خطاً أحمر" ضد طرد النزلاء العالقين وتتعهد بدعمهم

تلقت المنشآت الفندقية في دبي بريدًا إلكترونيًا من دائرة الاقتصاد والسياحة يوجهها بتقديم كل الدعم اللازم للسياح المتأثرين بإلغاء الرحلات الجوية أو تأخيرها.

في بريد إلكتروني اطلعت عليه خليج تايمز، أوضحت دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) كيف يجب على الفنادق دعم الزوار العالقين.

“نرجو تعاونكم في ضمان أن يتم تقديم خيار تمديد إقامة نزلاء الفنادق الذين كان من المقرر أن يغادروا ولكنهم غير قادرين على ذلك نتيجة لهذه الظروف، بنفس شروط حجزهم الأولي،” جاء في البريد الإلكتروني من دائرة الاقتصاد والسياحة (DET). “من المهم عدم طرد أي نزلاء في ظل هذه الظروف.”

وجهت الدائرة الفنادق كذلك بإخطار دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) “في حال عدم تمكن الضيف من تغطية التكاليف المرتبطة بتمديد إقامته” في أقرب فرصة. في هذه الحالة، يجب على الفنادق تقديم تفاصيل إضافية بما في ذلك مدة إقامة الضيف's الأولية، وتفاصيل أي تمديدات للإقامة، وما إذا كانت تكاليف الإقامة مغطاة من طرف ثالث.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية في جميع أنحاء المنطقة بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وقد علقت العديد من شركات الطيران الإماراتية جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات حتى يوم الاثنين.

قال أحد المديرين التنفيذيين للفنادق إنهم أجروا محادثات مع دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) ووعدوا بالتعاون الكامل. “جميع فنادقنا ممتلئة حاليًا،” قال محمد رافي، الرئيس التنفيذي لشركة فلورا للضيافة. “وجهتنا دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) بتقديم أعلى مستوى من الدعم للمسافرين. لدينا أيضًا سياسة داخلية بعدم زيادة الأسعار خلال مثل هذه المواقف وعدم طرد السائح في حال عدم قدرته على الدفع.”

في أبوظبي أيضًا، وجهت دائرة الثقافة والسياحة (DCT Abu Dhabi) الفنادق في جميع أنحاء العاصمة بتمديد إقامة النزلاء غير القادرين على السفر بسبب اضطرابات الرحلات الجوية، مؤكدة أن السلطة ستغطي تكلفة الليالي الإضافية.

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات (GCAA) أيضًا أن الإمارات ستغطي جميع تكاليف الإقامة والإعاشة للمسافرين المتأثرين والعالقين.