لا اختراق للحسابات.."أبوظبي التجاري" يستعيد خدماته الرقمية بنجاح

أكد بنك أبوظبي التجاري (ADCB) يوم الأربعاء أنه تم استعادة تطبيق الخدمات المصرفية للأفراد عبر الهاتف المحمول بنجاح، وأكد عدم تعرض أي بيانات للاختراق خلال فترة الانقطاع.

أثر الانقطاع، الذي استمر حوالي 48 ساعة، على تطبيق الخدمات المصرفية للأفراد عبر الهاتف المحمول ومركز الاتصال الخاص بالبنك. وظلت جميع الخدمات المصرفية الأخرى، بما في ذلك الفروع وأجهزة الصراف الآلي وخدمات البطاقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومنصات الخدمات المصرفية للشركات والتجارية، تعمل بكامل طاقتها طوال الفترة.

أكد البنك الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له لجميع العملاء أنه لم يتم في أي وقت خلال فترة الانقطاع اختراق بيانات العملاء أو حساباتهم أو أمان أنظمة البنك.

كما ذكرت صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين، أبلغت الشركات عن انقطاعات بعد أن أعلن مركز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الإمارات العربية المتحدة عن انقطاع في خدماته بعد أن اصطدمت أجسام بالمنشأة، مما أدى إلى شرارات وحريق.

“بسبب انقطاع في تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، يواجه بنك أبوظبي التجاري (ADCB) حاليًا انقطاعًا مؤقتًا في خدمة تطبيق المصرفية عبر الهاتف المحمول ومركز الاتصال. يمكن للعملاء الاستمرار في الوصول إلى الخدمات من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك أبوظبي التجاري، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي UBank، والخدمات المصرفية عبر واتساب لبنك أبوظبي التجاري،” قال البنك الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له في بيان يوم الاثنين.