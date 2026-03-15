من داخل غرف القيادة: كيف تعيد النساء تعريف التكنولوجيا

غالبًا ما يتحدث الناس عن الآلات والخوارزميات والسباق بين الدول لتكون الأولى في استخدام الموجة التالية من التكنولوجيا عندما يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي. هذه المحادثات مهمة. لكنهم لا يرون شيئًا مهمًا. البشر هم من يشكلون التكنولوجيا حقًا. القيادة هي التي تقرر كيفية بناء الأنظمة، وأين تستخدم، وما هي المشاكل التي تحلها.
لجزء كبير من تاريخ التكنولوجيا الحديثة، بدت غرف القيادة متشابهة جدًا. لقد كانت ذكورية إلى حد كبير. هذا يتغير ببطء، وعالم الذكاء الاصطناعي هو المكان الذي يكون فيه التغيير أكثر وضوحًا.
اليوم، تتولى المزيد والمزيد من النساء مناصب قيادية في شركات الذكاء الاصطناعي، ومؤسسات البحث، وشركات التكنولوجيا في جميع المجالات. بعضهن صاحبات أعمال يبدأن مشاريعهن الخاصة. في الإمارات وحدها، لدينا حوالي 44.5% من النساء يتخرجن من دراسات الهندسة. تساعد العديد من هؤلاء النساء وغيرهن من المديرين التنفيذيين الشركات الكبرى في التعامل مع المشاكل التي تظهر أثناء التحول الرقمي. الأمر لا يتعلق فقط بوجودهن هناك. إنه يؤثر على كيفية تغير التكنولوجيا نفسها.
قبل وقت طويل من أن يصبح الذكاء الاصطناعي موضوع المحادثة العالمية، بدأت مسيرتي المهنية في مجال التكنولوجيا. بدأت مسيرتي المهنية في تايوان في قطاع الحوسبة الصناعية، وهو مجال لا يفكر فيه الناس كثيرًا ولكنه مهم للعديد من الأنظمة التي يستخدمها الناس يوميًا. لم يكن من غير المألوف أن أكون المرأة الوحيدة في الغرفة عندما كنت أحضر الاجتماعات.
علمتني تلك التجربة شيئًا على الفور. عندما لا تكون مثل معظم الناس، غالبًا ما ترى المشاكل من وجهة نظر مختلفة عنهم. تعلمت مدى فائدة وجهات النظر المختلفة هذه أثناء عملي في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط على مر السنين.
اليوم، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات تؤثر على الحياة اليومية. يساعد في مراقبة الأساطيل وتخطيط اللوجستيات في صناعة النقل. في التصنيع، يخبرك متى تحتاج الآلات إلى الإصلاح. يساعد في الأمن وإدارة البنية التحتية في المدن.
نرى بأنفسنا مدى سرعة استخدام هذه التقنيات في العالم الحقيقي في Vecow، حيث نصنع منصات الحوسبة الصناعية الطرفية التي تدعم هذه التطبيقات. لم تعد الكاميرات في شبكة النقل، أو الآلات في المصنع، أو أجهزة الاستشعار في نظام المدينة مجرد أجهزة منفصلة. إنها جزء من أنظمة ذكية تتخذ القرارات في الوقت الفعلي.
هذا الواقع يوفر فرصًا هائلة، ولكنه يثير أيضًا استفسارات مهمة بخصوص المساءلة. التكنولوجيا ليست محايدة. الأشخاص الذين بنوها جعلوها بالطريقة التي أرادوها.
غالبًا ما تفكر القيادات النسائية في تلك الخيارات بطريقة مختلفة قليلاً. في كثير من الحالات، يتجاوز الحديث مدى جودة عمل شيء ما أو سرعة معالجته. هناك تركيز أكبر على الاستخدام العملي للأنظمة من قبل الأفراد وعواقبها الشاملة.
هذا لا يعني أن النساء يقدن بنفس الطريقة أو لديهن نفس وجهات النظر. تلعب الخبرة والشخصية والثقافة دورًا في كيفية قيادة الشخص. لكن وجود قادة من خلفيات مختلفة غالبًا ما يؤدي إلى نتائج أكثر توازنًا.
تتدفق المحادثات بحرية أكبر عندما تتكون الفرق من أشخاص من خلفيات مختلفة. يتساءل الناس عن افتراضاتهم. نختبر الأفكار بعناية أكبر. يمكن أن يؤدي هذا النوع من البيئة إلى ابتكار أقوى في مجال يتحرك بسرعة، مثل الذكاء الاصطناعي.
هناك أيضًا واجب آخر يأتي مع كونك قائدًا في مجال التكنولوجيا. إنه يعني تسهيل الأمور على الأشخاص الذين سيأتون بعدك.
أرى في الإمارات العربية المتحدة أن العديد من الشابات هذه الأيام مهتمات بالعلوم والهندسة والرياضيات. الإحصائيات مذهلة، ففي الإمارات وحدها، حوالي 61% من الخريجين في عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) هن نساء إماراتيات.
لكن العديد من هؤلاء النساء قد لا يعرفن كيفية الحصول على تلك الوظائف. وجود نساء في مواقع القيادة يمكن أن يغير ذلك. لا يدرك الناس دائمًا مدى أهمية الرؤية.
في مسيرتي المهنية، التقيت بالعديد من الطلاب الشباب الموهوبين الذين كانوا بحاجة فقط إلى بعض الدعم ورؤية ما هو ممكن. يمكن أن يبدأ الأمر بمرشد. يمكن أن يحدث عندما تعمل الشركات والجامعات معًا. أحيانًا يبدأ ببرامج تعلم الفتيات كيفية البرمجة أو بناء الروبوتات لأول مرة.
إحدى أفضل الطرق التي يمكن للقادة من خلالها مساعدة الصناعة على النمو في المستقبل هي دعم تلك الجهود.
في العقود القليلة القادمة، سيستمر الذكاء الاصطناعي في تغيير الاقتصادات حول العالم. سيغير كيفية صنع الأشياء، وكيفية إدارة المدن، وكيفية تقديم الخدمات. سيكون للأشخاص المسؤولين عن نموه تأثير كبير على الاتجاه الذي سيسلكه.
عندما تكون فرق القيادة أكثر تنوعًا، تصبح التكنولوجيا نفسها أكثر ذكاءً ومرونة. تُظهر الأنظمة التي نصنعها أننا نعرف المزيد عن كيفية عيش الناس وعملهم.
لهذا السبب من الرائع أن تتولى المزيد والمزيد من النساء أدوارًا قيادية في مجال الذكاء الاصطناعي. إنه يظهر أن صناعة التكنولوجيا تغير طريقة تفكيرها بشأن الأفكار الجديدة.
لن تحدد التطورات في قوة الحوسبة أو نماذج البرمجيات وحدها مستقبل الذكاء الاصطناعي. القادة الذين يعرفون أن التكنولوجيا تدور حول تحسين حياة الناس هم من سيشكلونها.
ليس من الجيد فقط للمساواة أن يتحدث المزيد من الناس عن ذلك. إنه يساعد على ظهور أفكار جديدة.
لارا تسنغ هي الرئيس التنفيذي لشركة VECOW MENA وتركيا، حيث تشرف على عمليات تنفيذ أنظمة الحوسبة الصناعية التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي للحكومات والعملاء من الشركات.