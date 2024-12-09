"كيسفلو".. تعزيز التحول الرقمي العام المقبل

أولاً وقبل كل شيء، نعمل على مضاعفة جهودنا في مجال ابتكار المنتجات، حيث تتطور منصتنا منخفضة التعليمات البرمجية لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك التوافق السلس مع حلول المؤسسات. ويمثل صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي لحظة تحولية بالنسبة لنا. فنحن لا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كميزة تكميلية فحسب؛ بل ندمجه كعنصر أساسي في منصتنا. ومن المقرر أن يعمل هذا النهج على إحداث ثورة في كيفية تطوير التطبيقات واستخدامها، مما يحسن سير العمل من حيث الذكاء والقدرة على التكيف وسهولة الاستخدام. تخيل عالماً حيث تعمل تفاعلات اللغة الطبيعية والقدرات التنبؤية على إعادة تعريف تجربة المستخدم - هذا هو الاتجاه الذي نتجه إليه.