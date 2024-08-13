"كيزاد" تستقطب 20 شركة صينية للإنتاج والتصنيع
من المقرر أن تبدأ نحو 20 شركة صينية الإنتاج هذا العام من منطقة "جوسيك" (JOCIC)، التي تدعم مبادرة "الحزام والطريق"، في مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي (كيزاد)، حسبما صرح مسؤولون كبار لصحيفة "خليج تايمز".
وأشار "وو بين"، نائب المدير العام لشركة "جيانجسو للتعاون والاستثمار الخارجي" (جوسيك)، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، إلى أن الشركة تعمل على جذب الشركات الصينية لتأسيس الأعمال وتصنيع المنتجات واستكشاف الأسواق المحلية والإقليمية.
وأضاف "بين" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن معرض المنتجات الصناعية الصينية 2024 واتفاقية التعاون مع شركة "إم آي إي إيفنت" ومقرها دبي: "لقد استثمرنا وبنينا هذه المنطقة (جوسيك). حيث نقدم منصة للشركات الصينية للقدوم إلى هنا. فيما قد وقعت حوالي 20 شركة اتفاقيات للاستثمار في المنطقة ونتوقع منهم بدء الإنتاج خلال هذا العام. وستستثمر هذه الشركات في تصنيع المنتجات لأسواق الإمارت والأسواق الدولية".
وفي العام الماضي، ارتفعت استثمارات الصين في الإمارات بنسبة 16% إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 60% من إجمالي قيمة استثمارات الصين في الدول العربية.
وأشار "بين" إلى أن بعض الشركات الصينية قد بدأت بالفعل في تصنيع منتجات مثل الأنابيب واسطوانات الغاز. كما من المتوقع أن تقوم بعض الشركات الصناعية بإنشاء مقار إقليمية لها في المنطقة وتأسيس معاهد للبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية.
وقال: "نرحب بجميع الشركات الصينية الكبرى هنا لاستكشاف أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي"، وأضاف أن شركة "جوسيك" توفر مركز خدمات متكامل للشركات والمستثمرين.
تأسست شركة "جوسيك" في عام 2017 لإدارة وتشغيل وتطوير منطقة "جوسيك" (المعروفة في البداية باسم منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي). وتركز المنطقة، التي تم التخطيط لها على مساحة 12.2 كيلومتر مربع، على قطاعات تصنيع المعدات والنفط والغاز والطاقة الجديدة وحماية البيئة والمواد الكيميائية ومعالجة المعادن والتخزين والخدمات اللوجستية ومواد البناء وغيرها. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 2.2 كيلومتر مربع، والتي تضم مركزاً لخدمات الأعمال ومناطق صناعية.
وقال "بين" عن المشروع الذي يغطي مساحة 10 كيلومترات مربعة وسيضم سكن عمال يتسع لـ 5000 شخص: "سنبدأ بناء المرحلة الثانية بحلول نهاية العام الجاري".
معرض المنتجات الصناعية
وفي الوقت نفسه، سيقام معرض المنتجات الصناعية الصينية 2024 في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في منطقة "جوسيك"، حسبما قال "زو يونغ غانغ"، المدير العام لشركة "جوسيك".
"ومن المتوقع أن تعرض نحو 100 شركة رائدة منتجاتها المبتكرة. وستقوم هذه الشركات بإظهار قدرات التصنيع الصينية."
وأكد "يونغ غانغ" أن منطقة "جوسيك" هي مشروع "تعاون رئيسي" يخدم مبادرة "الحزام والطريق".
وقال "يونغ غانغ": "حالياً، تم الانتهاء إلى حد كبير من تشييد البنية التحتية الداعمة في منطقة "جوسيك". وتم توقيع ما يزيد عن 30 مشروعاً. وبدأت الدفعة الأولى من الشركات الإنتاج رسمياً، مما يجعلها واحدة من الوجهات المفضلة للشركات الصينية للاستثمار في الشرق الأوسط ومنصة مهمة للتعاون في زيادة القدرات بين الصين والإمارات العربية المتحدة". مشيراً إلى أن المعرض سيسهم في توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل أكبر.