"كيزاد" تستقطب 20 شركة صينية للإنتاج والتصنيع

وقال "يونغ غانغ": "حالياً، تم الانتهاء إلى حد كبير من تشييد البنية التحتية الداعمة في منطقة "جوسيك". وتم توقيع ما يزيد عن 30 مشروعاً. وبدأت الدفعة الأولى من الشركات الإنتاج رسمياً، مما يجعلها واحدة من الوجهات المفضلة للشركات الصينية للاستثمار في الشرق الأوسط ومنصة مهمة للتعاون في زيادة القدرات بين الصين والإمارات العربية المتحدة". مشيراً إلى أن المعرض سيسهم في توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل أكبر.