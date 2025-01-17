"كيرالا" تجذب المستثمرين الدوليين بفضل إصلاحات الصناعة
قال وزير الصناعة والقانون في ولاية كيرالا بي راجيف إن سلسلة من الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات الأخيرة أدت إلى تحويل المشهد الاستثماري في ولاية كيرالا، مما أدى إلى وضع الولاية كوجهة ناشئة للمستثمرين الدوليين وغير المقيمين الهنود.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، أشار الوزير راجيف إلى أن هذه الإصلاحات والمبادرات التي تركز على المستثمرين، زودت ولاية كيرالا بالقدرة على جذب المزيد من المستثمرين الهنود العالميين وغير المقيمين بشكل فعال للانضمام إلى رحلة نموها الطموحة.
صرح راجيف، الذي رافقه في رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، وزير الصناعة والتجارة محمد حنيش، قائلاً: "تحتل ولاية كيرالا المرتبة الأولى حالياً في الهند من حيث خلق بيئة صديقة للصناعة، وتتمتع بأساس قوي فهي توفر بيئية مثالية لازدهار الصناعات". وأضاف الوزير: "إن احتلال ولاية كيرالا المرتبة الأولى في "إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال" وفقاً لأحدث مؤشر من وزارة التجارة والصناعة الفيدرالية" يؤكد على نظامنا البيئي الاستثماري والتجاري المتطور بسرعة".
وسلط راجيف الضوء على الالتزامات القوية التي حصل عليها من حكومة الإمارات العربية المتحدة وكبار قادة الأعمال لقمة الاستثمار العالمية القادمة في كيرالا (IKGS). وشارك في مناقشات مع كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك وزير الاستثمار محمد حسن السويدي ورئيس غرفة تجارة أبوظبي أحمد جاسم الزعابي. وأكدت الإمارات العربية المتحدة أنها سترسل وفداً خاصاً إلى قمة الاستثمار العالمية في كيرالا، حيث أعرب الوزير السويدي عن اهتمامه الشديد باستكشاف الاستثمارات في قطاعي الخدمات اللوجستية وتجهيز الأغذية في كيرالا.
وأكد راجيف أن ولاية كيرالا تتمتع باتصال واسع النطاق عبر أربعة مطارات وميناءين بحريين رئيسيين و17 ميناء صغيراً، إلى جانب الطرق السريعة الوطنية والسكك الحديدية والمترو والكابل البحري المتقدم "SAFE"، وتوفر الدعم اللوجستي السلس الذي يعود بالنفع على كل من الشركات المحلية والتجارة الدولية.
ومن المقرر أن تقام القمة العالمية للاستثمار في كيرالا في كوتشي يومي 21 و22 فبراير، حيث ستعرض إمكانات الولاية كوجهة استثمارية مستدامة ومسؤولة في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير "بفضل وجود أكبر مجموعة من المواهب القابلة للتوظيف في الهند والتركيز القوي على اقتصاد المعرفة، تتفوق ولايتنا في تعزيز الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية التي تدفع الابتكار والإنتاجية. وقد وضعتنا قوتنا العاملة الماهرة وسياساتنا التقدمية بين أفضل الشركات أداءً في تصنيفات الشركات الناشئة، مما يعزز التزامنا برعاية النظم البيئية الريادية. ونحن نفخر بقيادة مجالات مختلفة مثل الحوكمة الإلكترونية والاستعداد للتصدير، مما يعزز سهولة العيش وممارسة الأعمال التجارية في ولاية كيرالا".
وقد وضع ميناء فيزينجام الدولي لإعادة شحن الحاويات، إلى جانب محطة فالاربادام الحالية والكيانات اللوجستية الإضافية، ولاية كيرالا كمركز بحري عالمي. وأوضح أن "ميناء فيزينجام الدولي لإعادة شحن الحاويات يقع في موقع استراتيجي بالقرب من طرق الشحن الدولية الرئيسية، مما يقلل من الانحرافات ويقلل التكاليف لشركات الشحن العالمية. وبفضل عمق طبيعي يزيد عن 20 متراً وبنية تحتية متطورة، يمكن للمحطة استيعاب أكبر السفن في العالم، مما يوفر مناولة فعالة للبضائع وأوقات استجابة أسرع وتوفير كبير في التكاليف للمصدرين والمستوردين".
وباعتبارها بوابة حيوية للولايات الواقعة في جنوب الهند، من المتوقع أن تعمل منطقة فيزينجام على تحفيز الصناعات مثل الخدمات اللوجستية والتخزين والتصنيع، مما يؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل وتعزيز الممارسات المستدامة.
تتطور ولاية كيرالا بسرعة لتصبح مركزاً صناعياً وتقنيا مهماً. "إن نظامنا البيئي النابض بالحياة، وخاصة في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتجلى في مبادرات مثل "ميكر فيلج"، أكبر حاضنة للأجهزة الإلكترونية في الهند. يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حجر الزاوية الآخر في استراتيجيتنا الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 28 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للولاية. تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ولاية كيرالا كنموذج للابتكار والمرونة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، اجتذبنا تدفقات استثمارية تجاوزت 215 مليار روبية، مما أدى إلى توليد فرص عمل لأكثر من 700 ألف فرد".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتأسيس بيئة جاهزة لصناعة 4.0 بحلول عام 2027، بيئة تركز على الابتكار، والاستدامة، والشمولية عبر جميع القطاعات. وفي إطار هذه الرؤية، قمنا بتحديد الأولوية لـ 22 قطاعاً سيقودون نمو ولاية كيرالا في المستقبل."
وقد تم اختيار هذه القطاعات، التي تشمل التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة والفضاء والدفاع والطاقة المتجددة، بعناية لضمان التنمية المستدامة ووضع ولاية كيرالا كرائدة في الصناعات الناشئة. وأشار راجيف إلى أن الولاية تقدم حزمة شاملة من 18 حافزاً لدعم الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية.
تغطي المناطق الصناعية في الولاية أكثر من 3500 فدان، وهي تقريباً مكتملة بالكامل، مما يدل على الطلب القوي على الصناعات. يتم تطوير مناطق صناعية جديدة، بما في ذلك مدينة صناعية ذكية بمساحة 1700 فدان في بالاكاد ومدينة كينفرا العالمية في إيرناكولام، مما سيساهم في تعزيز مشهدنا الصناعي من خلال توفير بنية تحتية متطورة للصناعات المعتمدة على المعرفة والخدمات عالية التقنية."