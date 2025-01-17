"كيرالا" تجذب المستثمرين الدوليين بفضل إصلاحات الصناعة

وسلط راجيف الضوء على الالتزامات القوية التي حصل عليها من حكومة الإمارات العربية المتحدة وكبار قادة الأعمال لقمة الاستثمار العالمية القادمة في كيرالا (IKGS). وشارك في مناقشات مع كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك وزير الاستثمار محمد حسن السويدي ورئيس غرفة تجارة أبوظبي أحمد جاسم الزعابي. وأكدت الإمارات العربية المتحدة أنها سترسل وفداً خاصاً إلى قمة الاستثمار العالمية في كيرالا، حيث أعرب الوزير السويدي عن اهتمامه الشديد باستكشاف الاستثمارات في قطاعي الخدمات اللوجستية وتجهيز الأغذية في كيرالا.