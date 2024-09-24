"كيانو أدوونو"..الاستفادة من النمو السريع في السوق الهندي
"كيانو أدوونو"، المؤثر المعروف بلقب "المقامر" (The Gambler) والمشهور بتبنيه استراتيجيات استثمارية جريئة وعالية الخطورة، يتجه الآن بأنظاره نحو السوق الهندي.
إحدى طرقه هي الظهور مع شخصيات معروفة في صناعة الترفيه الهندية، مثل شاروخان والمخرج كاران جوهر والحائز على جائزة الفيلم الوطني فيكي كوشال.
تلقى دعوة من النخبة لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية الهندية للأفلام (IIFA) في نسخته الرابعة والعشرين في أبوظبي، حيث سنحت له فرصة للتفاعل المباشر واستعراض مهاراته.
يجد 'كيانو' فرصاً استثمارية كبيرة في الهند، ويعكس شعاره "أريد الشيء، أشتريه" في توجهه نحو نخبة الأثرياء في البلاد. يقدم خدمات متكاملة تشمل شراء وبيع وتأجير العقارات الفاخرة، بالإضافة إلى التوسط في الصفقات وتجديد وتأجير الممتلكات ذات القيمة العالية.
من المرجح أن يفتح حضور 'كيانو' في حفل توزيع الجوائز هذا الأسبوع في أبوظبي آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التي تقدر بالملايين، حيث يهدف إلى الاستفادة من النمو السريع في السوق الهندي.