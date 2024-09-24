"كيانو أدوونو"..الاستفادة من النمو السريع في السوق الهندي

من المرجح أن يفتح حضور 'كيانو' في حفل توزيع الجوائز هذا الأسبوع في أبوظبي آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التي تقدر بالملايين، حيث يهدف إلى الاستفادة من النمو السريع في السوق الهندي.