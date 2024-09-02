كونكت.تشاينا 2024": تعزيز التعاون بين مقدمي السفر الفاخرالصين والشرق الأوسط

وقد أبرز الحدث التحول في تفضيلات السفر الفاخر من الصين نحو التجارب الفاخرة المخصصة، مما يمثل البعد عن السياحة الجماعية التقليدية. يضع الحدث حجر الأساس للتعاون المستقبلي، مما يضمن بقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقدمة من حيث وجهات السفر الفاخرة للمسافرين الصينيين.