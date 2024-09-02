كونكت.تشاينا 2024": تعزيز التعاون بين مقدمي السفر الفاخرالصين والشرق الأوسط
جمع حدث "كونكت.تشاينا 2024" "Connect.China 2024"، الذي أقيم في 29 أغسطس، مقدمي خدمات السفر الفاخر، الأكثر فخامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المشترين الصينيين المؤثرين في مجال السفر الفاخر.
وقال شينغ تشانغ، مؤسس كونكت.تشاينا: "نحن سعداء بنجاح كونكت.تشاينا 2024. لقد أثبت الحدث الجاذبية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوجهة رئيسية للمسافرين الصينيين. إن الروابط والشراكات الهامة التي تبنى هنا ليست سوى بداية لرحلة طويلة من الازدهار لكلا المنطقتين. لقد وضع حدث كونكت.تشاينا معياراً جديداً لفعاليات السفر الفاخر".
كان المؤتمر الصيني بمثابة منصة شارك فيها 35 من المشترين الصينيين المختارين بعناية في مناقشات مع مقدمي الخدمات الفاخرة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسلطت هذه الاجتماعات الضوء على القيمة الاستثنائية للعروض الفاخرة في المنطقة واستكشفت الإمكانات الهائلة لسوق السفر الفاخر الصيني.
وبعد مرور يوم من التواصل الناجح وتنمية الأعمال، اجتمع الحضور لتناول العشاء في فندق "رافلز ذا بالم". ولم يحتفي الحدث بالشراكات المثمرة التي تم تشكيلها خلال اليوم فحسب، بل سلط الضوء أيضاً على الثراء الثقافي والفني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد أبرز الحدث التحول في تفضيلات السفر الفاخر من الصين نحو التجارب الفاخرة المخصصة، مما يمثل البعد عن السياحة الجماعية التقليدية. يضع الحدث حجر الأساس للتعاون المستقبلي، مما يضمن بقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقدمة من حيث وجهات السفر الفاخرة للمسافرين الصينيين.