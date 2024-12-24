"كوليكتيف آرتيستس نيتوورك" من دبي تربط المواهب الهندية بالفرص العالمية
افتتحت شركة "كوليكتيف آرتيستس نيتوورك" Collective Artists Network، أكبر شركة لإدارة المشاهير في الهند، مكتبها في دبي، مما يمثل توسعاً لعملياتها في الشرق الأوسط. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الوسائط الجديدة في الهند، فإن هذه الخطوة تعزز التزام كوليكتيف آرتيستس نيتوورك بتعزيز الاقتصاد الإبداعي في الهند من خلال ربط أفضل المواهب الهندية بالفرص العالمية.
ومن خلال هذا التوسع، تستعد كوليكتيف آرتيست نيتوورك لخدمة سوق الشرق الأوسط بمجموعة كاملة من الخدمات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك إدارة المواهب، والأفلام، والموسيقى، والرياضة، وتأييد العلامات التجارية، وتسويق المبدعين من خلال منصتها الرقمية الأولى بينغ بانغ سوشيال Big Bang Social. كما استثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك غاليري 5 Galleri5 و اندر 25 يونيفيرسال Under 25 Universe، لتعزيز التعاون بين العلامات التجارية والمبدعين. ومن خلال هذه العروض المشتركة، تهدف كوليكتيف آرتيستس نيتوورك إلى خلق تجربة ديناميكية وسلسة للعملاء في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن المواهب والخبرة من الهند.
وقال "فيجاي سوبرامانيام"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كوليكتيف آرتيستس نيتوورك: "إن إطلاقنا في دبي يمثل خطوة هائلة إلى الأمام، تتماشى مع رؤيتنا لبناء منظومة إبداعية عالمية حقيقية". وأضاف: "بفضل شبكتنا من المواهب والرؤى القائمة على التكنولوجيا والقصص التي تعتمد على البيانات، يسعدنا أن ننقل سحر كوليكتيف آرتيستس نيتوورك إلى جماهير جديدة في الشرق الأوسط. ودبي، بمشهدها الإبداعي المزدهر، هي المكان المثالي لنا لتعزيز الشراكات الجديدة وتوسيع نطاق وصولنا".
وقال "روهان ميهان"، رئيس قسم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كوليكتيف آرتيستس نيتوورك: "تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً ديناميكية ومتنوعة. ومن خلال تأسيس حضورنا في دبي، نفتح الأبواب للتعاون بين المواهب الهندية والعلامات التجارية الديناميكية في المنطقة. وهذه خطوة مثيرة نحو خلق قصص وتجارب مؤثرة تتجاوز الحدود".
وبالإضافة إلى توسيع نطاق شراكات المواهب والعلامات التجارية، سيستفيد مكتب دبي من الخبرة الراسخة التي تتمتع بها كوليكتيف آرتيستس نيتوورك في التحول الرقمي وتطوير الملكية الفكرية وإنشاء المحتوى، والعمل بشكل وثيق مع العلامات التجارية المحلية لتصميم حملات لا تُنسى تلقى صدى لدى الجماهير المتنوعة في المنطقة.
مع استمرار كوليكتيف آرتيستس نيتوورك في الابتكار في مجالات التسويق المؤثر والإعلام والمحتوى الرقمي، فإن إطلاق مكتب دبي يمثل فصلاً جديداً في رحلة الشركة لتمكين المبدعين والعلامات التجارية عبر الحدود.