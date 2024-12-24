"كوليكتيف آرتيستس نيتوورك" من دبي تربط المواهب الهندية بالفرص العالمية

ومن خلال هذا التوسع، تستعد كوليكتيف آرتيست نيتوورك لخدمة سوق الشرق الأوسط بمجموعة كاملة من الخدمات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك إدارة المواهب، والأفلام، والموسيقى، والرياضة، وتأييد العلامات التجارية، وتسويق المبدعين من خلال منصتها الرقمية الأولى بينغ بانغ سوشيال Big Bang Social. كما استثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك غاليري 5 Galleri5 و اندر 25 يونيفيرسال Under 25 Universe، لتعزيز التعاون بين العلامات التجارية والمبدعين. ومن خلال هذه العروض المشتركة، تهدف كوليكتيف آرتيستس نيتوورك إلى خلق تجربة ديناميكية وسلسة للعملاء في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن المواهب والخبرة من الهند.