"كوسكو" تعود للخليج.. العملاق الصيني يستأنف شريان الشحن البحري للإمارات

استأنفت شركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو حجوزات البضائع العامة إلى الإمارات ودول الخليج الأخرى بعد تعليق الخدمات في وقت سابق من هذا الشهر بسبب اندلاع صراع عسكري إقليمي شمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

“لقد استأنفنا الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة للشحنات من الشرق الأقصى إلى الدول التالية في الشرق الأوسط عبر النقل متعدد الوسائط – الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الكويت، العراق، وعمان،” حسبما جاء في بيان.

بالإضافة إلى ذلك، استأنفت حجوزات شحن البضائع العمانية عبر نافا شيفا، الهند، إلى صحار، عمان.

“يرجى ملاحظة أن ترتيب الحجز الجديد المذكور أعلاه والنقل الفعلي عرضة للتغيير بسبب الوضع المتقلب في منطقة الشرق الأوسط.

“فيما يتعلق بالحجوزات للشحنات من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط التي قبلتها شركتنا بالفعل قبل إصدار هذا الإشعار للعملاء، فإن ترتيب الحجز الجديد المذكور أعلاه لن يؤثر أو يضر بأي حال من الأحوال بحقوق شركتنا فيما يتعلق بترتيبات نقل هذه البضائع المحجوزة بالفعل،” جاء في بيان نشر على موقعها الإلكتروني.

في 4 مارس 2026، علقت شركة كوسكو للشحن البحري جميع خدمات الحجز الجديدة من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات العربية المتحدة (باستثناء خورفكان والفجيرة)، وقطر، والبحرين، والعراق، والمملكة العربية السعودية (باستثناء جدة)، والكويت.

كما علقت جميع الحجوزات الجديدة من الإمارات العربية المتحدة (باستثناء خورفكان والفجيرة)، وقطر، والبحرين، والعراق، والمملكة العربية السعودية (باستثناء جدة)، والكويت إلى دول أخرى.