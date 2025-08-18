"كوتاك ماهيندرا" تنال موافقة "الأوراق المالية" بالإمارات

أصبحت شركة كوتاك ماهيندرا (الدولية) المحدودة (KMIL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ"بنك كوتاك ماهيندرا المحدود"، أول مؤسسة مالية هندية تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ.
ويشكل الترخيص خطوة تاريخية لكل من البنك والقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يفتح آفاقاً جديدة لتدفقات الاستثمار عبر الحدود والتعاون بين الاقتصادين.
كوتاك ماهيندرا، إحدى أبرز مجموعات الخدمات المصرفية والمالية في القطاع الخاص في الهند، تتمتع بسمعة راسخة في مجال الابتكار في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية. تأسست مجموعة كوتاك عام ١٩٨٥، وتعمل اليوم في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والإقراض للشركات، والتأمين، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال. يعمل لديها أكثر من ٧٠ ألف موظف، وتدير أصولًا تزيد قيمتها عن ١٠٠ مليار دولار أمريكي، وتخدم ملايين العملاء حول العالم.
يُعد بنك كوتاك ماهيندرا من بين المؤسسات المصرفية الأكثر قيمة في الهند، وهو مدرج في بورصات الأسهم الهندية برأس مال سوقي يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي. تشمل عملياته الدولية شركات خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وموريشيوس، ويمتد الآن إلى منطقة الشرق الأوسط بترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.
هيئة الأوراق المالية والسلع، التي تأسست عام ٢٠٠٠، مسؤولة عن تنظيم أسواق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والخدمات المالية. يسمح الترخيص الممنوح لشركة كوتاك ماهيندرا للشركة بإطلاق صناديق استثمارية في الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأفراد، وهو إنجاز مهم، إذ سيجعل المنتجات الاستثمارية الموجهة للهند في متناول الجالية الكبيرة في الإمارات والمستثمرين المحليين الساعين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.
قال شيام كومار، رئيس شركة كوتاك إنترناشونال: "يُعدّ هذا الترخيص دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتنا في تعزيز أسواق رأس المال العالمية المتكاملة والشفافة". وأضاف: "يواصل الزخم الاقتصادي الهندي استقطاب اهتمام عالمي، ومن خلال هذا الترخيص، يسعدنا أن نُتيح للمستثمرين الإماراتيين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمارية مُركزة على الهند، مما يُمكّنهم من المشاركة في واحدة من أكثر أسواق العالم ديناميكيةً ومرونة".
تعتزم شركة كوتاك ماهيندرا إطلاق صناديق تتماشى مع استراتيجياتها الناجحة في مجال صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية (UCITS) (المسجلة في لوكسمبورغ) والهند، والتي استقطبت مشاركة قوية من المستثمرين عالميًا. ستُلبي العروض الجديدة احتياجات سوق الإمارات العربية المتحدة تحديدًا، ومن المتوقع أن يُفتح باب الاكتتاب في الربع الأخير من عام 2025. ويشير المحللون إلى أن مثل هذه المبادرات ستُعزز الروابط المالية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، حيث تربطهما بالفعل علاقات اقتصادية وثيقة من خلال التجارة والتعاون في مجال الطاقة والتحويلات المالية.
يرى خبراء القطاع أيضًا أن هذه الخطوة جزء من توجه أوسع للمؤسسات المالية الهندية نحو التوسع دوليًا. ومع استمرار نمو الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا - حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بأكثر من 6% سنويًا حتى عام 2026 - يسعى المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى الاستثمار في أسواقها. سيوفر تواجد كوتاك في الإمارات العربية المتحدة بوابة مباشرة لهم، خاضعة لرقابة إحدى أكثر هيئات أسواق المال احترامًا في المنطقة. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يؤكد هذا ثقتها في بيئتها التنظيمية وطموحها في جذب مديري الأصول الدوليين إلى المنتجات المحلية، وفقًا للمحللين.
وتضيف هذه الرخصة إلى البصمة العالمية لشركة كوتاك، حيث حصلت الشركة بالفعل على الموافقات في الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وموريشيوس.