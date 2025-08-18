"كوتاك ماهيندرا" تنال موافقة "الأوراق المالية" بالإمارات

يرى خبراء القطاع أيضًا أن هذه الخطوة جزء من توجه أوسع للمؤسسات المالية الهندية نحو التوسع دوليًا. ومع استمرار نمو الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا - حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بأكثر من 6% سنويًا حتى عام 2026 - يسعى المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى الاستثمار في أسواقها. سيوفر تواجد كوتاك في الإمارات العربية المتحدة بوابة مباشرة لهم، خاضعة لرقابة إحدى أكثر هيئات أسواق المال احترامًا في المنطقة. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يؤكد هذا ثقتها في بيئتها التنظيمية وطموحها في جذب مديري الأصول الدوليين إلى المنتجات المحلية، وفقًا للمحللين.