"كهرباء دبي" تطور بنية تحتية ذكية للغاز في الإمارات

أعلنت شركة ديجيتال ديوا في بيان لها عن إبرام شركة إنفرا إكس، التي تدير وتقدم حلول البنية التحتية للشبكات عالية الأداء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع شركة ديكود لتوفير شبكة LoRaWAN (شبكة المنطقة الواسعة طويلة المدى) في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وستعالج الشراكة قطاعات السوق المختلفة بحلول مخصصة بناءً على متطلبات محددة، بهدف إحداث ثورة في المرافق في الإمارات العربية المتحدة.