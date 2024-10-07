"كهرباء دبي" تطور بنية تحتية ذكية للغاز في الإمارات
تطلق شركة "ديكود"، بالشراكة مع "إنفرا إكس"، الذراع التكنولوجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة "ديجيتال ديوا"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، حلاً مبتكراً "متكاملاً" لشركات الغاز في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها على ترقية عداداتها التناظرية الحالية إلى بنية تحتية ذكية، بما يتماشى مع رؤية دبي لتصبح عاصمة العالم الرقمية.
أعلنت شركة ديجيتال ديوا في بيان لها عن إبرام شركة إنفرا إكس، التي تدير وتقدم حلول البنية التحتية للشبكات عالية الأداء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع شركة ديكود لتوفير شبكة LoRaWAN (شبكة المنطقة الواسعة طويلة المدى) في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وستعالج الشراكة قطاعات السوق المختلفة بحلول مخصصة بناءً على متطلبات محددة، بهدف إحداث ثورة في المرافق في الإمارات العربية المتحدة.
وقال رشيد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إنفرا إكس، إن الشراكة الاستراتيجية مع ديكود من شأنها تمكين تطوير البنية التحتية المبتكرة لإنترنت الأشياء للغاز الذكي.
وقال "ساتيش تشاندران"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ديكود، إن هذا التعاون يوفر لشركات توزيع الغاز فرصة فريدة لخفض تكاليف رأس المال وشراء التكنولوجيا بشكل كبير أثناء انتقالها إلى البنية التحتية الذكية. وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى ترقية ملايين العدادات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا أن نتعاون مع إنفرا إكس ونقدم نموذج PaaS المبتكر الخاص بنا في الإمارات العربية المتحدة لأول مرة".
تطلق شركة ديكود Dicode الحل بموجب نموذج PaaS (منصة كخدمة)، والذي يتضمن عداد غاز ذكي متقدم وحل اتصالات مدعوم من InfraX وحل برمجي عالمي المستوى حاصل على براءة اختراع لإنترنت الأشياء. سيساعد نموذج PaaS هذا شركات الغاز والمرافق الأخرى على الانتقال من العدادات التناظرية إلى الحلول الذكية بكفاءة وسرعة، بموجب نموذج رأسمالي إلى رأسمالي.