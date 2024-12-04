كندا والإمارات: 50 عاماً من الشراكة ورؤية طموحة للمستقبل

على مدار العقود الماضية، أصبحت كندا رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة، بينما رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي للأعمال، والتمويل، والسياحة. تجسد هذه الشراكة، التي تربط بين أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، التعددية والتعاون الاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية في عالمنا اليوم , ونبحث اليوم في سبل تعزيز هذا التعاون في ضوء التحولات العالمية الكبيرة.

في السادس من ديسمبر في أبوظبي، ستستضيف مؤسستنا قمة الأعمال الكندية الإماراتية، بالشراكة مع شركة "مبادلة للاستثمار". واحتفالاً بمرور 50 عاماً على شراكتنا، سيجمع هذا الحدث الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وخبراء الصناعة لوضع أجندة طموحة للمستقبل. مع التركيز على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتمويل، تمثل هذه القمة فصلاً جديداً في قصة أصبحت أقوى مع مرور الوقت.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل باستمرار مكانة متقدمة بين أفضل أسواق التصدير في المنطقة. علاوة على ذلك، تساهم الجالية الكندية النابضة بالحياة في الإمارات، والتي يزيد عددها عن 40 ألف شخص، في تعزيز الروابط بين البلدين، مما يبرز عمق وأهمية هذه العلاقة المستدامة.

وتتجلى هذه الشراكة القوية بشكل أكبر في تزايد تدفقات الاستثمار بين البلدين. فقد وصلت استثمارات الإمارات العربية المتحدة في كندا إلى 30 مليار دولار كندي (21 مليار دولار أمريكي)، موزعة بشكل استراتيجي على قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. وبالمثل، من المتوقع أن تتجاوز استثمارات كندا في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأصول قيد الإدارة والاستثمارات المباشرة، 21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، مع تركيز رئيسي على البنية التحتية والتمويل. وتوضح هذه الاستثمارات عمق وحيوية العلاقة الاقتصادية بين البلدين، مما يساهم في دفع الابتكار والنمو على الجانبين.

مع تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة، تتمتع كندا والإمارات العربية المتحدة بموقع متميز لقيادة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة. تستفيد كلتا الدولتين من نقاط قوتهما ومواردهما الوفيرة لتطوير تقنيات متقدمة في مجالات مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة، والهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات أساسية للحد من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

يظهر التزام الإمارات العربية المتحدة القوي بالطاقة النظيفة من خلال استثماراتها الكبيرة، مثل مدينة مصدر التي تهدف إلى أن تكون نموذجاً عالمياً للحياة الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى استراتيجيتها لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبالمثل، تتماشى خبرة كندا في التكنولوجيا النظيفة مع أهدافها المناخية الطموحة بموجب اتفاقية باريس للمناخ، بما في ذلك تركيزها على تقليل الانبعاثات باستخدام تقنيات منخفضة الكربون مثل المفاعلات النووية الصغيرة والهيدروجين.

من خلال التعاون في المشاريع المشتركة في هذه القطاعات الرئيسية، تتمتع كندا والإمارات العربية المتحدة بموقع فريد لدفع عجلة الابتكار في تحول قطاع الطاقة. تعمل الدولتان معاً على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تقليل الانبعاثات العالمية وتطوير التقنيات التي ستحدد مستقبل الطاقة النظيفة. وسيلعب صندوق التحول التحفيزي، الذي تم إنشاؤه حديثاً بقيادة (كوب 28) COP28، والذي يمثل مبادرة بقيمة مليار دولار بين شركة (ألتيرا) ALTÉRRA الإماراتية وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول الكندية، دوراً حيوياً في دعم مشاريع الطاقة النظيفة العالمية والجهود المبذولة لإزالة الكربون. سيمكن هذا التعاون من تطوير تقنيات الجيل التالي، مما يسرع من التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة.

من خلال الجمع بين نقاط القوة في التكنولوجيا النظيفة والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، لا تقتصر جهود كندا والإمارات العربية المتحدة على قيادة التحول الإقليمي في مجال الطاقة فحسب، بل تمهدان أيضاً الطريق نحو تحول عالمي نحو الطاقة المستدامة.

ويعد قطاع التكنولوجيا المزدهر في كندا، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم، مكملاً طبيعياً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائدة في مجال التحول الرقمي في المنطقة.