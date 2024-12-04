كندا والإمارات: 50 عاماً من الشراكة ورؤية طموحة للمستقبل

على مدار الخمسين عاماً الماضية، أسست كندا والإمارات العربية المتحدة شراكة استراتيجية مبنية على القيم المشتركة، والتقدم الاقتصادي، والالتزام بالتعامل مع التحديات العالمية. وبصفتنا رئيسين مشاركين لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي، فقد شهدنا تطور هذه العلاقة.
على مدار العقود الماضية، أصبحت كندا رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة، بينما رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي للأعمال، والتمويل، والسياحة. تجسد هذه الشراكة، التي تربط بين أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، التعددية والتعاون الاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية في عالمنا اليوم , ونبحث اليوم في سبل تعزيز هذا التعاون في ضوء التحولات العالمية الكبيرة.
في السادس من ديسمبر في أبوظبي، ستستضيف مؤسستنا قمة الأعمال الكندية الإماراتية، بالشراكة مع شركة "مبادلة للاستثمار". واحتفالاً بمرور 50 عاماً على شراكتنا، سيجمع هذا الحدث الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وخبراء الصناعة لوضع أجندة طموحة للمستقبل. مع التركيز على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتمويل، تمثل هذه القمة فصلاً جديداً في قصة أصبحت أقوى مع مرور الوقت.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل باستمرار مكانة متقدمة بين أفضل أسواق التصدير في المنطقة. علاوة على ذلك، تساهم الجالية الكندية النابضة بالحياة في الإمارات، والتي يزيد عددها عن 40 ألف شخص، في تعزيز الروابط بين البلدين، مما يبرز عمق وأهمية هذه العلاقة المستدامة.
وتتجلى هذه الشراكة القوية بشكل أكبر في تزايد تدفقات الاستثمار بين البلدين. فقد وصلت استثمارات الإمارات العربية المتحدة في كندا إلى 30 مليار دولار كندي (21 مليار دولار أمريكي)، موزعة بشكل استراتيجي على قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. وبالمثل، من المتوقع أن تتجاوز استثمارات كندا في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأصول قيد الإدارة والاستثمارات المباشرة، 21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، مع تركيز رئيسي على البنية التحتية والتمويل. وتوضح هذه الاستثمارات عمق وحيوية العلاقة الاقتصادية بين البلدين، مما يساهم في دفع الابتكار والنمو على الجانبين.
مع تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة، تتمتع كندا والإمارات العربية المتحدة بموقع متميز لقيادة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة. تستفيد كلتا الدولتين من نقاط قوتهما ومواردهما الوفيرة لتطوير تقنيات متقدمة في مجالات مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة، والهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات أساسية للحد من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
يظهر التزام الإمارات العربية المتحدة القوي بالطاقة النظيفة من خلال استثماراتها الكبيرة، مثل مدينة مصدر التي تهدف إلى أن تكون نموذجاً عالمياً للحياة الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى استراتيجيتها لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبالمثل، تتماشى خبرة كندا في التكنولوجيا النظيفة مع أهدافها المناخية الطموحة بموجب اتفاقية باريس للمناخ، بما في ذلك تركيزها على تقليل الانبعاثات باستخدام تقنيات منخفضة الكربون مثل المفاعلات النووية الصغيرة والهيدروجين.
من خلال التعاون في المشاريع المشتركة في هذه القطاعات الرئيسية، تتمتع كندا والإمارات العربية المتحدة بموقع فريد لدفع عجلة الابتكار في تحول قطاع الطاقة. تعمل الدولتان معاً على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تقليل الانبعاثات العالمية وتطوير التقنيات التي ستحدد مستقبل الطاقة النظيفة. وسيلعب صندوق التحول التحفيزي، الذي تم إنشاؤه حديثاً بقيادة (كوب 28) COP28، والذي يمثل مبادرة بقيمة مليار دولار بين شركة (ألتيرا) ALTÉRRA الإماراتية وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول الكندية، دوراً حيوياً في دعم مشاريع الطاقة النظيفة العالمية والجهود المبذولة لإزالة الكربون. سيمكن هذا التعاون من تطوير تقنيات الجيل التالي، مما يسرع من التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة.
من خلال الجمع بين نقاط القوة في التكنولوجيا النظيفة والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، لا تقتصر جهود كندا والإمارات العربية المتحدة على قيادة التحول الإقليمي في مجال الطاقة فحسب، بل تمهدان أيضاً الطريق نحو تحول عالمي نحو الطاقة المستدامة.
ويعد قطاع التكنولوجيا المزدهر في كندا، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم، مكملاً طبيعياً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائدة في مجال التحول الرقمي في المنطقة.
في عام 2017، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بأن تكون رائدة عالمياً في هذا المجال. تقدم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي في الحكومة والصناعة والمجتمع، بهدف تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.
من أجل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، التي تركز على الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريب الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال.
تأسست شركة (جي 42) G42، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتعمل على نطاق عالمي، لتعزيز ريادة الإمارات في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، تلعب (جي 42) G42 دوراً أساسياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. علاوة على ذلك، تتماشى المبادرات مثل استراتيجية مدينة دبي الذكية بشكل مثالي مع التقدم التكنولوجي في كندا، مما يوفر بيئة مثالية للشراكات التي ستشكل مستقبل البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
نظراً لما يتمتع به القطاع المالي في كندا من استقرار وقوة تنظيمية، ولسمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رئيسي في الخليج، فإن التمويل يعد مجالاً استراتيجياً للتعاون بين البلدين. ومن الممكن أن تعزز الشراكات المتزايدة بين البنوك الكندية والإماراتية، وصناديق التقاعد، والمستثمرين المؤسسيين، ورأس المال الاستثماري، وصناديق الاستثمارية الوطنية ، فرص الاستثمارالدولي . ويمكن لهذه الروابط أن تدعم المشاريع واسعة النطاق وتعزز الابتكار، في حين تساهم في بناء مرونة اقتصادية في كلا البلدين.
لقد سلط الوباء الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة رعاية صحية مرنة وأبحاث طبية تعاونية، وهي المجالات التي تتفوق فيها كندا من خلال مؤسساتها المتطورة وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا الحيوية. ويساهم تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في خلق منصة قوية للجهود المشتركة في مجال الطب عن بعد، والتكنولوجيا الحيوية، والبحث الطبي - وهي قطاعات رئيسية للشراكة المستقبلية. ويظل التعليم، الذي لا يقل أهمية في البلدين، أساساً للتقدم المجتمعي. ومع شهرة المؤسسات الكندية بمعاييرها وشراكاتها القائمة مع هيئات دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن توسيع التبادلات التعليمية وبرامج التدريب لن يرفع من نتائج الطلاب فحسب، بل سيساعد أيضاً في تلبية الطلب العالمي على المهنيين المهرة.
تُقام قمة الأعمال الكندية الإماراتية في لحظة محورية. فبينما تحتفل الدولتان بتاريخهما المشترك، توفر القمة منصة لرسم أجندة طموحة للمستقبل. فمعاً، تستطيع كندا والإمارات العربية المتحدة معالجة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الاضطراب التكنولوجي، وإظهار كيف تتجاوز الشراكات الاستراتيجية الحدود لخلق حلول ذات مغزى.
في ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما يجتمع الكنديون والإماراتيون في أبو ظبي، سوف يتأملون خمسين عاماً من التقدم في حين يمهدون الطريق لعقود من الرخاء والابتكار والشراكة.
الكاتبان هما الرئيسان المشاركان لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي.