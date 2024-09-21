"كلداري إخوان" تفوز بجائزة تحسين كفاءات الموظفين الإماراتيين

وفي إطار حديثها عن المستقبل، تحدثت أحلام المرزوقي عن خطط مثيرة لتوسيع برنامج كفاءات إلى ما هو أبعد من الموارد البشرية. وأوضحت: "نحن نتطلع إلى تطبيق برنامج كفاءات في مجالات مثل التمويل والتسويق. والأمر الرائع في البرنامج هو مرونته؛ حيث يمكننا تصميمه لتلبية الاحتياجات المحددة للإدارات المختلفة ومستويات الأقدمية".