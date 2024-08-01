"كلداري إخوان" تعزز رفاهية الموظفين بشراكة تاريخية مع "ماي زوي" لإدارة محافظ الاستثمار

تجمع هذه الشراكة بين الخبرة الواسعة لشركة "كلداري إخوان" في السوق وحلول "ماي زوي" "myZoi" الرقمية الشاملة، مما يَعد بتقديم فوائد كبيرة لموظفي "كلداري". بفضل "ماي زوي"، سيتمكن موظفو "كلداري" من استلام رواتبهم في محفظة "ماي زوي" "myZoi"، وإجراء التحويلات المالية إلى بلدانهم بأسعار تنافسية، والبقاء على اطلاع حول طرق التوفير الأخرى. وتؤكد الشراكة التزام كلا الشركتين بتحسين رفاهية الفئات المحرومة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات وتعزيز المشهد الرقمي وجلب المزيد من الأشخاص إلى نظام الخدمات المالية الرسمية.

وتجسد هذه الصفقة التاريخية كيفية تضافر المؤسسات لتعزيز الابتكار وإعطاء قيمة لا مثيل لها لعملائها.