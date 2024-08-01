"كلداري إخوان" تعزز رفاهية الموظفين بشراكة تاريخية مع "ماي زوي" لإدارة محافظ الاستثمار
دخلت شركة "كلداري إخوان"، وهي مجموعة شركات رائدة مقرها الإمارات العربية المتحدة، في شراكة استراتيجية مع "ماي زوي" "myZoi"، وهي شركة لإدارة محافظ الاستثمار ومدعومة من قبل "اس سي فنتشرز" "SC Ventures"، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتثقيف المالي والابتكار الرقمي لموظفيها الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية.
وأقيمت مراسم التوقيع في مكتب مجموعة "كلداري إخوان"، حيث تم الإعلان عن بدء هذه الشراكة رسمياً. وقام بتوقيع الوثيقة كل من محمد كلداري، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة "كلداري إخوان"، و"رولا أبو منه"، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، و"آر في رامانان"، المدير المالي لمجموعة "كلداري إخوان" و"سيد محمد علي"، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي زوي" "myZoi".
التحديات التي يواجهها الموظفون حالياً تشمل عادةً رسوم التحويلات المالية العالية، وعدم توفر عروض مخصصة، وغالباً ما يفتقرون إلى الشفافية حول العمليات والتسعير.
تجمع هذه الشراكة بين الخبرة الواسعة لشركة "كلداري إخوان" في السوق وحلول "ماي زوي" "myZoi" الرقمية الشاملة، مما يَعد بتقديم فوائد كبيرة لموظفي "كلداري". بفضل "ماي زوي"، سيتمكن موظفو "كلداري" من استلام رواتبهم في محفظة "ماي زوي" "myZoi"، وإجراء التحويلات المالية إلى بلدانهم بأسعار تنافسية، والبقاء على اطلاع حول طرق التوفير الأخرى. وتؤكد الشراكة التزام كلا الشركتين بتحسين رفاهية الفئات المحرومة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات وتعزيز المشهد الرقمي وجلب المزيد من الأشخاص إلى نظام الخدمات المالية الرسمية.
وتجسد هذه الصفقة التاريخية كيفية تضافر المؤسسات لتعزيز الابتكار وإعطاء قيمة لا مثيل لها لعملائها.